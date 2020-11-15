أحلام لـ تامر حسني: رجع مراتك بيتها.. متخليش حد يشمت فيكم

تدخلت الفنانة الإماراتية أحلام، للتصالح بين الفنان تامر حسني، وزوجته الفنانة المغربية بسمة بوسيل، بعد إعلانها انفصالها عن "تامر" واتجاهها رسميًا نحو الطلاق.

وحسب مصادر مقربة، أجرت المطربة الإماراتية أحلام، اتصالًا هاتفيًا بالنجم تامر حسني، وزوجته كل على حده لاحتواء الأزمة فيما بينهما، ونصحهما بإنهاء الخلافات فيما بينهما حفاظًا على تماسك الأسرة ومن أجل أطفالهما الثلاثة "تاليا وأماليا وآدم".

وأكدت الفنانة أحلام، للفنان تامر حسني، أن بسمة كزوجة من حقها أن تغار عليه، وهذا شعور طبيعي لدى أي زوجة، وباعتباره عمود الأسرة عليه احتواء الموقف، وأن يعبر بسفينة عائلته إلى مرفأ الأمان.

وكتبت الفنانة أحلام، عدة تغريدات عبر حسابها على موقع التغريدات القصيرة تويتر، تناولت خلالها أزمة تامر حسني وزوجته بسمة بوسيل، قائلة: "حرام والله، وأعتقد تامر فنان يجنن وبسمة بتجنن وأشوفهم لايقين لبعض وشوي مشاكل يا تامر تعدي عشان عيالنا".

وخاطبت الفنانة أحلام، تامر حسني وزوجته، قائلة: "لا تترك حد يتشمت فيكم وكل المشاكل بالتفاهم تنحل، حرام ثمان سنين وأطفال، صديقك من صدقك روح لها وجيبها بيتها وإجعل الألسن تصمت اسمع من أختك الكبيرة".

وكان هناك عددًا من الصور أُرسلت للفنانة المغربية بسمة بوسيل، زوجة الفنان تامر حسني وهي التي تسببت في حدوث أزمة كبرى بين الطرفين، وأدت إلى اتخاذ بسمة قرار الانفصال والإعلان عنه عبر حسابها بالسوشيال ميديا.

وكانت الصور التي سببت الأزمة من إحدى السهرات التي كان فيها تامر حسني بمفرده، وأرسلها رقم مجهول لهاتف بسمة بوسيل، والتي غضبت بشدة.

وأعلنت الفنانة المغربية بسمة بوسيل عن انفصالها عن زوجها الفنان تامر حسني بعد أكثر من 8 سنوات زواج، ونشرت "استوري" عبر صفحتها على "إنستجرام"، قالت فيها: "لكل الناس اللي بتبعت لي صور وفيديوهات لتامر وشايفة إنه مش بيعمل لي احترام سواء في صور أو فيديوهات، يا ريت تبطلوا تبعتوا لي أي حاجة عشان مش فارق لي أي صور".

وأضافت بسمة بوسيل زوجة تامر حسني، "كمان أحب أعرفكم إن إحنا بقالنا فترة منفصلين وبنحضّر أوراق الطلاق، لو سمحتوا احترموا مشاعر كل حد فينا، وبطلوا على الأقل تبعتولي أنا أي حاجة".