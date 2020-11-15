الصراع بين إثيوبيا وتيجراي يشتعل.. ورئيس الإقليم: لدينا صواريخ

قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، في بيان الأحد، إن بلاده قادرة على تحقيق أهداف عمليتها العسكرية في ولاية إقليم تيجراي شمالي البلاد "بنفسها".

وأصدر أبي أحمد البيان على "تويتر" بعد ساعات من إعلان قائد قوات تيجراي دبرصيون جبراميكائيل أن قواته تقاتل قوات من إريتريا المجاورة بالإضافة إلى القوات الإثيوبية.

وذكر دبرصيون جبراميكائيل رئيس إقليم تيجراي، أن قواته قاتلت قوات إريترية "على عدة جبهات" خلال الأيام القليلة الماضية، متهما إريتريا بأنها تحشد فرقا عسكرية على حدود الإقليم، مضيفا: "لدينا صواريخ بعيدة المدى وسنستخدمها عند الضرورة.. ولدينا القدرة على الصمود في الحرب الحالية حتى النهاية".

وتأتي تصريحات رئيس وزراء إثيوبيا بعد ساعات قليلة من تصريحات زعيم القوات المحلية في إقليم تيجراي قال فيها إن قواته أطلقت صواريخ على مطار العاصمة الإريترية أسمرة مساء أمس السبت، مؤكدا بذلك تقارير دبلوماسيين عن تصعيد كبير في الصراع المستمر منذ 12 يوما في إثيوبيا.

وكتب جبراميكائيل في رسالة نصية إلى "رويترز": "القتال لا يزال مستمرا على عدة جبهات"، مشيرا إلى أن قواته تقاتل "16 فرقة" من فرق الجيش الإريتري، بالإضافة إلى قوات إثيوبية.

وقال رئيس إقليم تيجراي لـ"فرانس برس" إن "القوات الإثيوبية تستخدم كذلك مطار أسمرة" في عمليتها العسكرية ضد منطقته، ما يجعل المطار "هدفا مشروعا"، على حد تعبيره، للضربات التي وقعت ليل السبت.

ويمثل التأكيد تصعيدا كبيرا، حيث يمتد القتال الدامي في منطقة تيجراي شمال إثيوبيا عبر الحدود الدولية الآن.

وفي مقابلة أخرى مع وكالة "أسوشيتد برس"، لم يذكر رئيس إقليم تيجراي عدد الصواريخ التي أطلقت على مدينة أسمرة يوم السبت، لكنه قال إنها المدينة الوحيدة في إريتريا التي تم استهدافها. وهدد أكثر، قائلاً: "سنستهدف أي هدف عسكري مشروع وسنطلق النار"