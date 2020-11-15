وكيل تعليم مطروح لـ"طلاب المدرسة النووية": القيادة السياسية تهتم بكم

عقد، منذ قليل، الدكتور سمير النيلي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، اجتماعًا مع الطلاب الجدد الملتحقين بالمدرسة النووية الفنية المتقدمة بمدينة الضبعة، بحضور محمد راتب مدير الإدارة التعليمية، ووصفي صافي نائب رئيس مجلس أمناء المحافظة، ورضا الشناوي وكيل المدرسة.

ورحب "النيلي" بالطلاب في تلك القلعة التعليمية الشامخة، ناقلًا لهم تحيات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، والدكتور محمد مجاهد نائب الوزير للتعليم الفني، مؤكدًا حرص المديرية على توافر كافة الأجواء التعليمية والصحية المتميزة لهم في ظل إتباع إدارة المدرسة لكافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية، للوقاية من جائحة فيروس كورونا المستجد بالفصول التعليمية وفندق الإقامة.

ونصح "النيلي" طلاب الصف الأول خلال الاجتماع بالجد والاجتهاد والصبر في طلب العلم، خاصة أن الأضواء ملقاة عليهم لمستوياتهم التعليمية والعلمية المرتفعة بالمراحل التعليمية السابقة، وكذلك اهتمام وسائل الإعلام المحلية والدولية المقروءة والمسموعة والمرئية ووسائل التواصل الاجتماعي بتلك المدرسة النووية المتقدمة الفريدة من نوعها.

وأوضح وكيل الوزارة للطلاب الجدد، أن هناك اهتمامًا واضحًا من القيادة السياسية بتلك المدرسة النووية المتميزة، مع حرص وزارة التربية والتعليم ومحافظة مطروح على تقديم كافة أوجه الدعم لهم في سبيل تخريج جيل وطني قادر علي تحمل المسئولية والمساهمة في الارتقاء بمصر لتنضم لمصاف الدول المتقدمة.