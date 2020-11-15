"القوى العاملة" تعين 608 شباب بالقطاع الخاص في أسيوط

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة أسيوط بتعيين 608 شباب من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة ودون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم 10 من ذوي القدرات الخاصة، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية وبلغوا 2303 شاباً فضلا عن إصدار 461 شهادة قياس مستوى المهارة، وكارنيه مزاولة الحرفة

وأوضح حازم على حسن مدير المديرية، في تقريره للوزير، عما تمّ إنجازه خلال شهر أكتوبر الماضي، أنَّ المديرية سجلت 90 عاملا غير منتظم جديد بالمنظومة، وصرف منحاً لـ32 عاملاً بمبلغ 48 ألفاً و304 جنيهات لرعايتهم إجتماعياً وصحياً، فضلاً عن صرف منحة عيد الأضحى المبارك لـ3120 عاملاً من المسجلين.

كما أجرت المديرية تفتيشا دوريا في مجال السلامة والصحة المهنية على 157 منشأة، وأسفر التفتيش عن تحرير 35 محضراً للسلامة والصحة المهنية، وفي مجال التفتيش العمالي تمّ التفتيش على 1357 منشأة وعقد 4 ندوات توعية في مجال المفاوضة الجماعية، وندوة أخرى في مجال عمل الطفل من خلال مفتشي العمل، إضافة إلى تلقي 9 شكاوى تمّ إحالتها جميعاً للمحكمة العمالية.

وقال مدير المديرية إنَّه تمّ عقد بروتوكول مع المركز الدولي البريطاني لمنح 100 فرصة تدريب مجاني على اللغة الإنجليزية ووقع الاختيار على 73 متدرباً.

وفي مجال التفتيش على المنشآت للتأكّد من تطبيق كل الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، تابعت المديرية التفتيش على 157 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالي.