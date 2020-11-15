شاهدها في فيلم أجنبي.. التفاصيل الكاملة لسرقة مليون ونصف من سيارة أدوية

"أنا قلتلهم عندي خطة علشان نسرق مليون ونص جنيه من الشركة".. هكذا اعترف مشرف حركة السيارات بإحدى شركات الأدوية، بتفاصيل السطو المسلح على سيارة الأدوية.

وقال المتهم فى تحقيقات النيابة: "كنت بتفرج على فيلم أجنبي، مضمونه عملية سرقة سيارة نقل أموال"، فقررت سرقة أموال الشركة التى أعمل بها، ووضعنا خطة بالاشتراك مع زملائنا، واشترينا 3 طبنجات صوت، ثم استأجرنا سيارة أجرة بـ1000 جنيه لتنفيذ الجريمة.

وأضاف المتهم في اعترافاته: "سربت خط سير السيارة التي يستقلها زملائي في الشركة، وأثناء سيرهم بها أعلى الطريق الدائري، قطع باقي التشكيل العصابي الطريق، والتعدي بالضرب على زملائي بالسيارة، واستولوا على مبلغ مليون ونصف جنيه".

وقررت النيابة العامة، حبس المتهم الرئيسي و5 آخرين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما طلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، وكلفت النيابة ضباط البحث الجنائي بسرعة ضبط وإحضار المتهم السابع، ومازالت التحقيقات مستمرة.

كانت الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تمكنت من تحديد مرتكبي جريمة السطو المسلح على سيارة نقل أموال، خاصة بشركة أدوية "صيدليات شهيرة".

وتبين أنهم (7 أشخاص)، من بينهم (مشرف حركة البيع بالسيارات بذات شركة الصيدليات- متعهد سيارات النقل بذات شركة الصيدليات– مقيمين بنطاق محافظات البحيرة والقاهرة والمنوفية– لثلاثة منهم معلومات جنائية).

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام تنسيقا، والإدارة العامة لمباحث القاهرة وإدارة البحث الجنائي بأمن المنوفية، أسفرت عن ضبطهم عدا أحدهم، وبحوزتهم مبلغ مالي، بندقية آلية وعدد من الطلقات من ذات العيار، 2 مسدس محدث صوت، السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة.

وبمواجهتهم اعترفوا تفصيليا بارتكابهم الواقعة، بالاشتراك مع المتهم الهارب، وقرر (مشرف حركة البيع بالسيارات بذات شركة) أنه نظراً لعمله بشركة الصيدليات المُشار إليها، ومعرفته بتحركات السيارات والمبالغ المالية التي يتمّ تحصيلها، اتفق مع باقي المتهمين على ارتكاب الواقعة.

وحدد لهم السيارة الخاصة بالمجني عليهما، وخط سيرها وقيمة المبلغ المالي الذي بحوزتهما، وقيام (متعهد سيارات النقل بذات الشركة) بمراقبة تحركاتهما، وبتاريخ الواقعة قام باقي المتهمين بارتكابها باستخدام الأسلحة النارية والسيارة المضبوطين، وفروا هاربين، واقتسموا المبلغ المالي فيما بينهم وأنفقوا جزء منه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.