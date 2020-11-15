"الوطن" تنفرد بنشر أول صور لـ"الرشاش المتعدد المصري"

تنفرد "الوطن"، بنشر أول صور لـ"أول رشاش متعدد مصري"، والذي انتجته وزارة الإنتاج الحربي، داخل مجمع الصناعات الدفاعية المصري الجديد بمصنع "300 الحربي".

وأجرت "الوطن"، أول جولة صحفية وإعلامية داخل "المصنع"، وأجرت حوارا خاصا مع اللواء مهندس طارق عزت، رئيس شركة أبو زعبل للصناعات المتخصصة "مصنع 300 الحربي"، يُنشر في عدد "الوطن" الصادر صباح غد الاثنين.

يأتي ذلك بعدما افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، المصنع خلال شهر فبراير الماضي.

بدأ "عزت" حديثه لـ"الوطن"، مستشهداً بالآية القرآنية، "وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم والله يعلمهم"، ليطلعنا عن منشأ صناعي حربي ضخم وحديث، يُوصف ببساطة بأنه "فخر الصناعات العسكرية المصرية".

وكشف رئيس "300 الحربي"، لـ"الوطن"، عن تدشين خط إنتاج في "مصنع الأسلحة الصغيرة"، أحد 4 مصانع متواجدة داخل مصنعه، الذي يعتبر مجمع صناعي دفاعي متكامل، لإنتاج "الرشاش المتعدد".

وقال اللواء طارق عزت، إن "الرشاش المتعدد" الجديد، وهو صناعة مصرية خالصة بعقول وسواعد مصرية تصميماً وتنفيذاً بنسبة 100%، واجتاز كافة الاختبارات المعملية والميدانية بمشاركة وتعاون وثيق مع القوات المسلحة المصرية.

ولفت رئيس "300 الحربي"، إلى تواجد مصنع لإنتاج ذخيرة الأسلحة الصغيرة داخل "مجمع الصناعات الدفاعية"، موضحاً أنه ينتج الأجزاء المعدنية لها مستخدماً أحدث أساليب الصناعة، ويتم تجميع المنتج النهائي للذخائر بعد مراجعة القياسات اللازمة طبقاً لأحدث النظم العالمية، لضمان جودة وكفاءة المنتج النهائي.

وأكد "عزت"، أن "المصنع" ينتج جميع أنواع ذخائر الأسلحة الصغيرة المستخدمة بالقوات المسلحة ووزارة الداخلية المصرية، باستخدام أحدث خطوط الإنتاج الواردة من كبري الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال، مثل شركتي "مانيوران الفرنسية"، و"نيو لاشوسيه" البلجيكية المتخصصتان في هذا المجال.