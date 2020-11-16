سداد المصروفات وحسن السلوك.. شروط الترشح لانتخابات الاتحادات

أيام قليلة، وينعقد المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد لطيف، أمين المجلس الأعلي للجامعات و حضور رؤساء الجامعات، حيث سيناقش المجلس متابعة انتظام الدراسة في ظل تطبيق التعليم الهجين، بالتزامن مع اجراءات الدولة المصرية لمجابهة تفشي مرض كورونا المستجد كوفيد ١٩، بالإضافة إلى تحديد موعد إجراء انتخابات الاتحادات الطلابية ٢٠٢٠.

وقال الدكتور طايع عبداللطيف، مستشار وزير التعليم العالي للشئون الطلابية، أن هناك تنسيق يجرى مع الجامعات المختلفة بشأن الوقوف على الآليات التي ستجرى الانتحابات بها التي تحقق التباعد الاجتماعي، في ظل مواجهة كورونا المستجد، مؤكدا أن الانتخابات ستجرى خلال الفصل الدراسي الأول وفقا لما نصت عليه لائحة الاتحادات الطلابية.

وفي النقاط التالية تستعرض " الوطن" أبرز الشروط للترشح من قبل الطلاب للانتخابات:

1- يجب أن يكون الطالب مسجلا بالكلية و مقيدا بها للفرق المستجدة، و ناجحا للفرق القدامي

2- أن يكون الطالب مسددا المصروفات الدراسية

3- أن يكون له نشاط بأحد اللجان

4- أن يكون حسن السمعة و السير و السلوك

5- الا يكون مطبقا عليه أي جزاءات تأديبية أو عقوبات سابقة وفقا لقانون تنظيم الجامعات

6 - إلا يكون منتميا لأي نشاط حزبي أو ينتمي لأحد التنظيمات المعادية لسياسة الدولة المصرية

ومن جانبه قال الدكتور مصطفى عبدالنبي، رئيس جامعة المنيا، أن الجامعة مستعدة لإجراء انتخابات الاتحادات الطلابية ٢٠٢٠ ، وفقا لإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، مؤكدا أن الجامعات في انتظار تحديد موعدها من قبل المجلس الأعلي للجامعات، لافتا إلي أنه سيتم تطبيقها وفقا لتوجيهات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وأكد رئيس جامعة المنيا في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن الدراسة تسير بالجامعة بشكل منتظم دون رصد أي مشكلات، لافتا إلي أن التعليم الهجين، ساهم في تقليل الكثافات الطلابية المدرجات و تحقيق التباعد الاجتماعي، لافتا إلي أنه لم يتم رصد أي حالات إصابة بكورونا بين الطلاب منذ انطلاق الدراسة حتى الآن.