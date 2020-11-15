صور.. "شاكوش" يتحدى الجميع ويغني بدون كمامة في كافيه بحضور الشيشة

بدون أي وقاية أو حملات توعية، أحيا الفنان حسن شاكوش، حفل غنائي داخل أحد الكافيهات الجديدة بالقاهرة، ضاربا بتعليمات وزارة الصحة ومجلس الوزراء المصري، عرض الحائط، بشأن تفشي وباء كورونا.

وظهر شاكوش في بعض الصور، وهو يشدو في حفل مليئ بالضيوف، دون ارتداء أي منهم كمامات أو أقنعة واقية، بالإضافة إلى تدخين الشيشة، وهو أمر ممنوع بسبب الفيروس.

وكان مغني المهرجانات حسن شاكوش، نفى ما تردد عن رسوبه في امتحانات نقابة الموسيقيين بسبب عدم إجادته القراءة والكتابة، وذلك خلال بث مباشر "لايف" عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" من سيارته لطمأنة جمهوره ونفي خبر القبض عليه.

وقال "شاكوش": "أنا كنت في مشوار وكنت شغال برة بعيد عن خط المنصورية والهرم، وأنا طلعت لايف عشان أعرف الناس والصحافة اللي بتكتب غلط وعايزين يتصيتوا وخلاص ويجيبوا نسبة مشاهدات بالأونطة".

وأضاف: "كان عندنا لجنة في النقابة أنا وعمر وروحنا والحمد لله الدنيا تمام ودخلنا وامتحنا ومفيش أي مشاكل، والصحافة كلها كانت هناك، وخلصنا امتحان والدنيا تمام ومفيش أي مشاكل، وببص لقيت أن حسن شاكوش سقط عشان مبيعرفش يقرأ ويكتب".

وتابع: "صحابي وناس كتيرة جدا بيكلموني وبيضحكوا على الخبر لأني بكلمهم على الفيسبوك والواتساب قراية وكتابة ومش بمشي معايا حد يكتب لي".

واستطرد: "ولو مبعرفش أقرأ وأكتب أنا راجل ميعيبنيش حاجة والراجل مبيعبوش حاجة وده خبر كدب".

وقال "شاكوش": "اتفاجئت أن حسن شاكوش نجح بنسبة 70% في الغناء و30% مبيعرفش يقرأ ويكتب، والحمد لله بعرف أقرأ وأكتب، وأنا مش عارف اتكلم عشان أنا في العربية"، وقرأ بالفعل عددا من تعليقات الجمهور على الهواء في اللايف.