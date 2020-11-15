صانع لقاح فايزر: عودة الحياة لطبيعتها بحلول شتاء 2021

قال مبتكر اللقاح الرائد لفيروس كورونا المستجد، إن إطلاق لقاح شامل على مستوى العالم، قد يساعد في إعادته إلى طبيعته بحلول الشتاء المقبل.

وقال أوجور شاهين الرئيس التنفيذي لشركة (بيونتيك)، التي أعلنت عن نتائج أولية واعدة للقاح ضد فيروس كورونا مع شركة فايزر الأمريكية -في تصريح إعلامي نقلته صحيفة (إيفيننج ستاندارد) البريطانية اليوم الأحد- إن الشركة تهدف إلى توزيع 300 مليون جرعة بحلول أبريل المقبل، مع إحداث "تأثير أكبر" بحلول الصيف.

وأضاف أنه إذا تم تحقيق معدل تطعيم مرتفع بحلول الخريف- "وأنا واثق من أن هذا سيحدث، يمكن أن يكون لدينا شتاء عادي العام المقبل".

جاءت تعليقات شاهين، وسط دعوات حزب العمال لشركات التواصل الاجتماعي لمواجهة عقوبات مالية وجنائية إذا لم تقم بحذف المحتوى الخطير "المناهض للتطعيم" وسط انتشار واسع للمعلومات المضللة على الإنترنت.

وكان مخترع لقاح فايزر كشف فى وقت سابق كثيرا من الأسرار التي رافقت إنتاج اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، الذي أعلنت عنه شركتا "فايزر" الأميركية و"بيونتك" الألمانية مؤخرا ومنح العالم أملا في نهاية محنة الوباء.

وقال شاهين، الشريك المؤسس لشركة "بيونتك" المتخصصة في الكيمياء الحيوية إنه يتوقع أن يبدأ توزيع اللقاح في بريطانيا منتصف ديسمبر.

لكنه أكد أن الأمر يعتمد على التراخيص لتي تمنحها السلطات للقاح، لذلك فإن أقرب موعد لن يكون قبل منتصف الشهر المقبل.

وحتى مع توزيع اللقاح، فإن تغيرا جذريا لن يحدث بحسب العالم الألماني، الذي حذر من شتاء قاس.

وقال شاهين: "الشتاء سيكون صعبا وسيزداد سوءا قبل أن تبدأ الأوضاع في التحسن"، وأضاف أنه "في انتظار إتمام اختبارات السلامة والموافقات الحكومية، فإن أفضل شيء يمكن أن يفعله المرء هو ارتداء القناع الطبي والمحافظة على التباعد الاجتماعي".

وتابع: "لدى كل شخص مسؤولية، والأمر لا يقتصر على الحكومات، والأهم هنا ارتداء القناع وتوخي الحذر وتجنب بقاء الكثير من الأشخاص في غرفة واحدة لفترة طويلة".

وتوقع شاهين أن تعود الحياة إلى طبيعتها في منتصف العام المقبل في بريطانيا وأوروبا والولايات المتحدة.

وتطرق شاهين في المقابلة التي تحدث فيها من منزله بألمانيا، إلى مراحل صنع اللقاح بداية من يناير الماضي، بعدما بدأت الأخبار تتوافد عن وجود فيروس في الصين.

وقال: "لم نكن نتوقع نحن العلماء أن يكون فعالا، إذ إن توقعاتنا كانت في حدود تتراوح بين 60 و80 بالمئة".

وذكر شاهين "الضغط الوحيد" الذي تعرض في صناعة اللقاح، وقال إن "الأمر لم يكن سباقا ضد بعضنا البعض، بل سباق مع الوقت".