وزير التعليم: الطلاب لا يحصلون على 100% إلا في مصر

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن درجات الطلاب ليست مقياسا للمهارات لذا سيتم التركيز على متوسط الدرجات لكل طالب متابعا أن لا يمكن أن يحصل طالب على 100% ولكن هذا يحدث في مصر لأن هناك اتفاق على أسئلة وإجابات محددة.

وأضاف "شوقي" في مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن" المذاع على فضائية "الحدث اليوم" ويقدمه الإعلامي سيد علي، أن المسألة تقوم على قياس مدى تطور مستوى الطالب متابعا "لو عملت امتحان طبيعي مش ممكن النتيجة تطلع 100%" ولفت إلى الأرقام في الامتحانات ليست مربط الفرس.

وأوضح أن الوزارة في المراحل التعليمية في الصف الأول الثانوي والصف الثاني تعمل على إعطاء متوسط درجات للطلاب بألوان مختلفة ويُفضل أن يكون حاصلا على أعلى من المتوسط ليكون شخص أفضل لذا يجب على أولياء الأمور متابعة درجات أبناءهم بهذه الطريقة وليس عن طريق الدرجات.

واستكمل "مش شاغلين نفسنا بالأرقام وحد أقصى وحد أدنى المطلوب أن الطلاب يجيبوا درجات أقرب للمتوسط مش مهم الرقم"، وتطرق الوزير إلى مصروفات التابلت التي أوضح أنها متغيرة فمصاريف المدارس الحكومية 500 جنيه في المرحلة الثانوية و200 جنيه في المرحلة الإعدادية و300 جنيه في مرحلة الابتدائية التي تشهد تطويرا كبيرا.

وتعمل وزارة التعليم على تطوير المناهج وطرق التدريس خاصة بعد انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 كما تعمل على زيادة مرتبات المدرسين باعتبارهم ركيزة أساسية في التعليم وعنصرا فعال بجانب توفير البيئة المناسبة للطالب، ووفرت الوزارة هذا العام قنوات على شبكة الإنترنت تساعد الطلاب على تلقي الدروس وتعرف القنوات باسم "مدرستنا" وتوجد على قنوات التليفزيون وكذلك على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" ومؤخرا تم إتاحة مناهج المدراس التجريبية للطلاب.