كشف ملابسات فيديو الاعتداء على بائع خضروات بالجيزة

نجحت الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات واقعة تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تضمن الاعتداء على بائع خضروات بالجيزة.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، متضمناً قيام أحد الأشخاص بالتعدى على بائع حضروات بدائرة قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة.

بالفحص تم التوصل إلى تحديد طرفى الواقعة (المجنى عليه "بائع خضروات") وأحد الأشخاص (عاطل "له معلومات جنائية").

وباستدعاء المجنى عليه، قرر بأنه أثناء عمله ببيع الخضروات بإحدى المناطق بدائرة القسم فوجئ بالمتهم يتعدى عليه بالضرب وطلب منه مبلغ مالى مقابل السماح له ببيع الخضروات بالمنطقة ، دون حدوث إصابات ، وأنه لم يتقدم بأي بلاغات لقسم الشرطة عن تلك الواقعة.

أمكن ضبط المتهم المذكور وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة.. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.