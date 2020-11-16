الكنيسة تكرم مكتشف الجين المسبب لسرطان الكبد ومتفوقي إيبارشية الفيوم

استقبل الأنبا بفنوتيوس، مطران سمالوط وتوابعها للأقباط الأرثوذكس بمحافظة المنيا، الباحث الدكتور ماركو يوسف ابن إيبارشية سمالوط وخادم الشباب بها.

وقالت مطرانية سمالوط، إن استقبال الأنبا بفنوتيوس، للدكتور ماركو يأتي بمناسبة حصوله على جائزة صندوق نيوتن الدولية، وذلك عن البحث الذي قدمه ضمن المسابقة التي نظمتها إدارة الجائزة لأفضل بحث والتي تسابق فيها 144 باحثًا.

وأضافت المطرانية، في بيان لها، أن الباحث المصري استطاع أن يتوصل إلى الجين المسبب لسرطان الكبد، ما يساعد على القضاء على هذا النوع من السرطان.

وقرر الدكتور ماركو يوسف تخصيص نصف قيمة الجائزة لاستكمال أبحاثه، وتبرع بالنصف الآخر لكلية الصيدلة جامعة المنيا التي تخرج فيها، وذلك لإنشاء معمل للعلوم الحيوية بها.

وقدم الأنبا بفنوتيوس، التهنئة للباحث على الجهد المتميز الذي قدمه في هذا البحث.

وفي سياق متصل، كرم الأنبا أبرأم، مطران الفيوم وتوابعها للأقباط الأرثوذكس، الأقباط من الأوائل والمتفوقين من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة بشعبتيها العلمي والأدبي، كما شمل التكريم واحدة من الحاصلات علي الماجستير في التربية.

وأقيمت الاحتفالية في كنيسة السيدة العذراء بالفيوم بحضور عدد من كهنة الإيبارشية والخدام والخادمات.

وقال القس بولس حليم، المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن الأنبا أبرأم قام في بداية الاحتفالية بتطييب أجساد شهداء الفيوم الموجودة في المقصورة الموجودة بالكنيسة.

وقدم مطران الفيوم التهنئة للمكرمين في كلمة مناسبة، وأجاب على عدد من أسئلتهم، بحسب بيان الكنيسة.

وكرمت مطرانية الفيوم المجموعة الأولى من أبناءها، يوم الجمعة الماضي وهم خريجي الجامعات والمعاهد العليا والمتوسطة والدبلومات الفنية والحاصلين علي الدكتوراه والماجستير والدبلومة الخاصة والعامة وأوائل الدبلومات الفنية.

وجرت فعاليات الاحتفالية في ظل إجراءات إحترازية مشددة، للوقاية من انتقال العدوى بفيروس كورونا المستجد.