تأييد حكم الإعدام لقاتل "كاهن المرج": المتهم لا يعاني من مرض نفسي

واجه القضاء المصري قضايا الإرهاب ومحاولات بث الفتنة الطائفية، بأحكام رادعة أخرها تأييد محكمة النقض حكم الإعدام الصادر على المتهم في القضية المعروفة إعلاميا بقتل "كاهن المرج"، الذي أصدرته محكمة الجنايات، ليصبح الحكم نهائي وبات بعد أن قضت فيه بذلك في الطعن رقم 20960 لسنة 88 قضائية.

وتضمن منطوق حكم محكمة النقض قبول عرض النيابة العامة واقرار الحكم الصادر باعدام المحكوم عليه أحمد سعيد إبراهيم السنباطىي، في القضية التي تعود إلى عام 2017 حيث جاء في أمر الإحالة أن النيابة العامة تتهم أحمد سعيد إبراهيم السنباطي، 19 سنة، فني صناعي، مقيم بالمرج بقيامه، بقتل سمعان شحاتة رزق الله عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيت النية وعقد العزم على قتل القس، وأعد لذلك الغرض سلاحا أبيض، وتربص له بالمكان الذي أيقن أنه سيظفر فيه بالمجني عليه، حتى باغته طعنا وضربا بأنحاء متفرقة، وأجهز عليه بالسلاح الأبيض قاصدا من ذلك إزهاق روحه، كما أحرز بدون ترخيص سلاحا أبيض.

وقالت المحكمة ان حكم الجنايات لم يشبه أي فساد في الاستدلال ولم يخل بحق الدفاع والمتهم في ابداء دفاعهم، كما أن الجنايات منحت الدفاع والمتهم الفرصة كاملة للرد على ادلة الثبوت التي قدمتها النيابة.

المتهم خطط للقتل في كامل وعيه

وقالت تحقيقات نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية، برئاسة المستشار إسلام الجوهري، رئيس النيابة، إن المتهم لا يعاني من أي مرض نفسي، وكان في كامل وعيه أثناء قتل المجني عليه، مشيرًا إلى أنه قبل يوم الحادث خطط لقتل أي كاهن يراه أمام الكنيسة.

وأشار المتهم إلى أنه من أجل ذلك اشترى السلاح الأبيض ونزل ووقف في الشارع بالقرب من الكنيسة، وما إن لمح المجني عليه حتى سارع إليه، وباغته بطعنات متفرقة، مؤكدًا أنه لا يعرف المجني عليه معرفة شخصية، إلا أنه رأى شخصًا يرتدي زي الكهنة، فقرر قتله.‏

وتعود القضية إلى 12 أكتوبر 2017، حيث تعرض القمص سمعان شحاته، كاهن كنيسة القديس يوليوس الأقفهصي بعزبة جرجس، مركز الفشن التابعة لبني سويف، لهجوم متطرف أثناء خدمته في منطقة "مؤسسة الزكاة بمدينة السلام في القاهرة"، إذ أثناء سيره برفقة القس بيمن مفتاح، كاهن كنيسة الملاك بعزبة فرنسيس التابعة لايبارشية مطاي بالمنيا، فوجئا بشخص يدعى "أحمد سعيد يبلغ من العمر 19 سنة" يحمل "ساطورًا" يتهجم عليهما وشرع يطارد القمص سمعان ثم سدد له عدة ضربات بالساطور حتى تأكد أنه فارق الحياة ولاذ بالفرار قبل أن يتم ضبطه بعد ذلك وتم أحالته لمحكمة الجنايات.