الحكومة تنفي بيع عبوات "زيت فاسد" في منافذ التموين: شائعات

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، منذ قليل، ما تردد على عدد من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإخبارية، بشأن تداول عبوات زيت طعام غير صالحة للاستهلاك "فاسدة" بالمنافذ التموينية.

ووصف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما يتردد في هذا الشأن بأنَّه "شائعات".

ومن المُقرر أنَّ يصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، بياناً تفصيلياً في هذا الصدد بعد قليل.