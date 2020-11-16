الاتحاد الأوروبي يستنكر تصرفات تركيا بقبرص: تتعارض مع الشرعية الدولية

أعلن الاتحاد الأوروبي، استنكاره التصرفات التركية التي تتعارض مع الشرعية الدولية في قبرص، وفقا لما ذكرته قناة "العربية".

كما استنكر الاتحاد الأوروبي، إعادة فتح منتجع فاروشا في قبرص ويدعو تركيا للتصرف بمسؤولية.

وأدان رئيس مجلس النواب القبرصي أداموس أدامو، الزيارة التي قام بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى بلدة فاروشا المسيجة المحتلة منذ الغزو التركي الذي تسبب في احتلال الجزء الشمالي من الجزيرة في عام 1974، واصفا الزيارة بـ"غير القانونية"، ومؤكدا أنها تشكل "استفزازاً غير مقبول على الإطلاق".

وقال "أدامو"، في بيان نقلته وكالة أنباء "سي إن إيه" القبرصية على موقعها الإلكتروني اليوم الاثنين: "إن احتفالات العار والاحتفالات الحزينة بإعلان دولة زائفة في فاروشا إنما تثير مشاعر الشعب القبرصي بأسره وتضغط بشكل مؤلم على جرح المشكلة القبرصية الذي لا زال مفتوحاً منذ 47 عاماً".

وأضاف: "أننا ندين بشتى الطرق هذه المحاولة الجديدة التي تسعى لخلق أمر واقع جديد ضد سكان فاماجوستا وكل قبرص".

واختتم البيان بالتأكيد على أنه لن يتم التوقف عن السعي لتوحيد قبرص على أساس قرارات الأمم المتحدة وعودة فاماجوستا إلى سكانها وأصحابها الشرعيين، كما نص عليه قراري مجلس الأمن الدولي رقم 550 و789.

وفي السياق ذاته، أكدت وزارة الخارجية اليونانية أن زيارة الرئيس التركي إلى الجزء المسيج من مدينة فاماجوستا تعد استفزازا غير مسبوق وانتهاكا كاملا لقرار مجلس الأمن الدولي 550 و789 وكذلك لاستنتاجات المجلس الأوروبي .

وذكر بيان صادر عن الخارجية اليونانية أن زيارة أردوغان إلى فاروشا المحتلة برفقة وفد حكومي في ذكرى الإعلان الأحادي وغير القانوني للكيان القبرصي التركي في شمال قبرص، هو استفزاز غير مسبوق ويمثل انتهاكاً مباشراً لقرارات مجلس الأمن الدولي 550 و789 ونتائج المجلس الأوروبي".