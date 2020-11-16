صور.. قافلة طبية لمهندسي أسيوط لتوعية أعضائها بمرض السكري

استضافت نقابة المهندسين الفرعية بأسيوط برئاسة المهندس عبدالحكيم عليان عبدالعليم نقيب مهندسي أسيوط، وأمانة المهندس حمادة تغيان حسين أمين عام نقابة المهندسين الفرعية، الجمعية العلمية لطلاب كلية الصيدلة بجامعة أسيوط EPSF-Assiut .

وأوضح عبدالحكيم ، أن أعضاء الجمعية قاموا بعمل حملة توعية عن مرض السكري، وذلك تزامناً مع اليوم العالمي للتوعية بمرض السكري كمرض مزمن وكيفية بناء نظام صحي لاحتواء المرض والتعايش معه، لافتا إلى أنه تم توجيه التوعية لأكثر من 250 شخصا من الأسر والأفراد المتواجدين بنادي النقابة، وهو ما لاقى استجابة واسعة وترحيب كبير من المهندسين وذويهم.

وأكد تغيان، أنه تم خلال حملة التوعية قياس نسبة السكر بالدم لعدد كبير من أعضاء النادي ورواده من المهندسين وأسرهم، مع اتباع كل إجراءات الوقاية من فيروس كورونا، وذلك بالتعاون مع متخصصون بإحدى الصيدليات الكبرى بالمحافظة، مشيرًا إلى أن النقابة سوف تواصل استقبالها للعديد من القوافل الطبية خلال الفترة المقبلة، حرصًا منها على سلامة المهندسين وأسرهم.

وقال هيثم محمد، ثابت المستشار الإعلامي والثقافي للنقابة، إن استضافة النقابة لتلك الحملات التوعوية وغيرها من قوافل طبية يأتي في إطار اهتمام مجلس الإدارة بتقديم كافة الخدمات خاصة الطبية، بما يساهم في تحسين الصحة العامة للمهندسين وأسرهم خلال جائحة فيروس كورونا المستجد.

ونوه إلى أن النقابة بصدد فتح باب الاشتراك في مشروع الرعاية الصحية بدءًا من السبت 28 نوفمبر وحتى الأحد 28 فبراير 2021، مؤكدا أن المشروع يقدم الخدمات العلاجية لأعضاء النقابة وأسرهم بأسعار مخفضة من خلال عددًا كبير من المستشفيات والعيادات بكافة التخصصات ومعامل التحاليل.

وأوضح الصيدلي مصطفى محمد، عضو الجمعية العلمية لطلاب كلية الصيدلة بجامعة أسيوط EPSF-Assiut، أن الجمعية تسعى لنشر الوعي المجتمعي تجاه مختلف الأمراض سواء مزمنة أو غيره، مشيرًا إلى أن ذلك يعد أحد مهام الصيدلي وواجباته تجاه الأفراد والمجتمع.