"أحلام" كلمة السر في المصالحة بين نجوم الفن

توسطت الفنانة أحلام خلال الساعات الماضية في صلح عدد من الفنانين بعد اشتعال الأزمات بينهما، وكانت خيط الصلح لعودة الماء إلي مجاريها مرة أخرى، كانت البداية من الفنان تامر حسني، وحديثها إلى زوجته بسمة بوسيل.

حيث كتبت "أحلام"، "حيرجعوا بإذن الله ولو ما رجعوش حسافر مصر وأصالحهم وهم أحرار".

وأضافت "تهديد ووعيد وبوكسات الاثنين وعلى فكرة كل واحد يكتب للتاني حالاً بحبك وبسرعة ويا ويلكم إذا غضبت".

وكتبت أحلام: "حرام والله. أعتقد تامر فنان يجنن وبسمة بتجنن وأشوفهم لايقين لبعض، وشوية مشاكل يا تامر تعدي عشان عيالنا لا تترك حد يتشمت فيكم، وكل المشاكل بالتفاهم تنحل. حرام ثماني سنين وأطفال. صديقك من صدقك روح لها وجيبها بيتها، واجعل الألسن تصمت. اسمع من أختك الكبير".

كما توسطت في صلح العلاقة بين أصالة وأنغام، بعد خلافها الأخير، بعدما قاطعا بعضهما البعض بعد ارتباط أنغام بالموزع أحمد إبراهيم، نظراً لصلة القرابة التي تجمع بينه وبين زوجها السابق طارق العريان .

وكتبت "أحلام" رسالة إلي "أصالة" بعدما تم الصلح بينهما، "انتي مافي منك الغاليه وحبيبتي الجميله حنا من غير انغام ما نكتمل"، في إشارة منها للصلح بينهما .

وتدخل فاهد مبارك ابن المطربة الإماراتية أحلام للصلح بين والدته والمطربة أصالة بتغريدة منه لأصالة عبر "تويتر" كتب فيها "الحين أبي أفهم شي كلكم مستغربين إني أحب أصالة؟ عشان يكون في علمكم يعني إن أمي تسمع لأصالة أكثر مني.

وردت أصالة على التغريدة بقولها: "‏لا تتخيّل يافاهدي كمّ أسعدتني كلماتك الطيّبه ومحبّتك الغالية.. إرتقاءك هذا يدلّ على طيب نفسك، وأخلاقك العالية، (بتمنّى شوفك حبيبي قريب وغنّي لك وسمعت إنّك بتلحّن فيالا حضّر مامتي شي تسمّعني)