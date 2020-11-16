ماغي بو غصن تعتذر عن مهرجان الفضائيات العربية بسبب وعكة صحية

اضطرت الفنانة اللبنانية ماغي بو غصن مغادرة القاهرة فور وصولها لحضور مهرجان الفضائية العربية، بسبب تعرضها لوعكة صحية مفاجئة.

وكتبت ماغي عبر "تويتر" بعد وصولي للقاهرة اضطريت للأسف أرجع على بيروت قبل المهرجان بساعات بسبب وعكة صحية مفاجئة.. أنا هلأ كتير منيحة الحمدالله وبحالة جيدة جدا".

‏وأضافت: "بعتذر كتير من القيّمين على مهرجان الفضائيات العربية على استحالة بقائي.. كنت حابّة كون بيناتكن واستلم الجائزة اللي أنا فخورة فيها جداً".

واختتمت: "‏شكرا للجنة النقاد الكرام ولرئيس ⁧‫مهرجان الفضائيات العربية ‬⁩الأستاذ أحمد عليوة وللجمهور المصري والعربي اللي صوّت لصالحي كأفضل ممثلة لبنانية عربية للعام 2020 عن مسلسل ⁧‫ (أولاد آدم‬⁩) منلتقي قريباً.. كل الحب".

من أهم الأعمال التي شاركت فيها في التليفزيون (حمام القيشاني، عصر الحريم، متر ندى، ديو الغرام)، وفي السينما قامت بأداء دور بي بي أو بديعة بدران في فيلم (بي بي) والذي يعد أول تجاربها السينمائية.

وتلقت دروسًا في الغناء والموسيقا، وبدأت الغناء في عمر السادسة عشر، كما شاركت في مسرحيات الأطفال عندما كان عمرها 12 عامًا.

ثم بعد زواجها من المنتج الكبير جمال سنان، تلقت ماغي العديد من الانتقادات من بعض الفنانين، وذلك بسبب إنتاج زوجها للعديد من أعمالها وردّت ماغي بأن لقب "زوجة المنتج" نعمة وليس نقمة أو شتيمة.

حصلت ماغي على جائزة موريكس دور Murex d,or كأفضل ممثلةٍ لبنانية في دورٍ رئيسي عن فيلمها "فيتامين"عام 2015، كما فازت بجائزة أفضل ممثلةٍ لبنانية في عامي 2012 و 2014.