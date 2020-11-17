اعرف سعر عداد المياه مسبق الدفع وتوصيل الخدمة خلال أسبوع

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي أن سعر عداد المياه مسبق الدفع يصل إلى 1810 جنيهات، لافتة إلى أن التوصيل وفتح المياه للمشترك يتم خلال أسبوع من سداد قيمة مقايسة العداد على أن يتم احتساب الفاتورة المنفصلة الشهر التالي من تاريخ تركيب العداد الجديد.

المستندات المطلوبة لتركيب العداد

- طلب الخدمة من العميل أو المنتفع.

- موافقة الجهة الإدارية المختصة على التوصيل.

- سند الحيازة أو الملكية.

- إيصال كهرباء حديث لمحل الاشتراك.

- التليفون الأرضي والمحمول للعميل والبريد الإلكتروني الشخصي.

- الرسومات الهندسية ورسم كروكي للمكان.

-الرخصة "صورة الرخصة للمبنى في المدن وفي الريف إن أمكن".

- بطاقة الرقم القومي للعميل.

- إيصال مياه من أقرب جار.

- إفادة من إدارة الصرف بالتوصيل.

- أي مستند آخر ترى الشركة طلبة ويكون ضروريًا لصحة وسلامة عملية التوصيل.

الإجراءات المطلوبة لتركيب العداد

- قيام العميل باستيفاء طلب الخدمة.

- سداد قيمة المعاينة والملف.

- إجراء فني الشبكة المعاينة على الطبيعة.

- إعداد المقايسة التقديرية وإدراجها بمركز خدمة العملاء للسداد.

- قيام العميل بسداد قيمة المقايسة نقدًا أو بالتقسيط.

- قيام العميل باستخراج التصاريح اللازمة للحفر.

- قيام الفني المختص بصرف المهمات من المخازن.

- تنفيذ الفنيين للمقايسة وإعداد المقايسة الختامية.

- توقيع العميل للعقد الانتهاء من تقديم الخدمة.

المستندات المطلوبة لتركيب عداد مياه فرعي لعقار به وصلة رئيسية

- بطاقة الرقم القومي الخاصة بالمنتفع.

- الرسومات الهندسية أو رسم كروكي للعقار المقصود.

- موافقة من الجهة الإدارية المختصة.

- سند الحيازة أو الملكية.

- رقم الهاتف الأرضي والمحمول والبريد الإلكتروني الخاص بالمنتفع.

- إيصال كهرباء حديث لمحل الاشتراك.

- آخر إيصال سداد مياه للعداد الرئيسي.

- إيصال كهرباء.

- بطاقة ضريبية وسجل تجاري حديث "في حالة إذا كان العداد الفرعي لإحدى المحالات التجارية".

- موافقة من المالك أو اتحاد المُلاك أو 3 من السكان على الأقل على تركيب المنتفع للعداد الفرعي.