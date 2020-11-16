جمارك بورسعيد تضبط محاولة تهريب كمية من السجائر الأجنبية

تمكنت الإدارة العامة لجمارك المنافذ الخارجية بجمارك بورسعيد برئاسة علاء السيد، بالتنسيق مع إدارة المنافذ الجمركية، برئاسة السيد حسن مدير إدارة المنافذ الجمركية، من ضبط محاولة تهريب كمية من السجائر الأجنبية الصنع الغير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية، بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب المغادرين لمنفذ الجميل الجمركي تم الاشتباه في م. ع. ع. ع قائد السيارة ع ب أ 9771.

وتم تشكيل لجنة لتفتيش السيارة، فتبين وجود 150 قاروصة سجائر ماركة مارلبورو وماركة إل إم وماركات أخرى صناعات مختلفة والجميع غير خالص الضرائب والرسوم الجمركية.

بلغت القيمة الجمركية 55 ألف و300 جنيه، فيما بلغت التعويضات الجمركية المستحقة 110 ألف و600 جنيه.

قرر علاء السيد مدير عام منافذ بورسعيد اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 27401 لسنة 2020 والتحفظ على المضبوطات.

كانت جمارك بورسعيد تمكنت السبت الماضي، بالتنسيق مع إدارة المنافذ الجمركية من ضبط محاولة تهريب كمية من السجائر الأجنبية الصنع الغير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975، أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب المغادرين لمنفذ الجميل الجمركي، تم الاشتباه فى السيارة س د ل 359 قيادة المدعو ي . م . ف.

تم تشكيل لجنة لتفتيش حقائبه من وهبة رمضان مدير الوردية وعبد الحليم عبد الجواد مأمور الحركة وطارق أبو زيد رئيس الإجراءات، فتبين وجود عدد 10 كرتونة بداخلهم 499 قاروصة سجائر ماركة رويال صناعة كوريا غير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية.

وبلغت القيمة الجمركية 124 ألف و750 جنيه، وبلغت التعويضات الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة 249 ألف و500 جنيه.