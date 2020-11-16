بيومي فؤاد يحصد جائزة سميحة أيوب بمهرجان شرم الشيخ للمسرح

منح مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي، جائزة سميحة أيوب للفنان ييومي فؤاد عن مجمل أعماله المسرحية.

وأعرب "بيومي" عن سعادته لحصوله على تلك للجائزة التي استلمها من سيدة المسرح العربي، وداعب الجمهور قائلا "حنان اتكرمت قبلي وهي ابنة سهير المرشدي وكرم مطاوع طب أنا اتكلم أقول إيه بعد كدة".

كانت الوفود المشاركة في المهرجان، وصلت صباح اليوم، وأبرز الحضور: الفنان جبار جودي نقيب الفنانين العراقيين، ومن الأردن الفنانة أمل الدباس عضو لجنة تحكيم مسابقة العروض الكبرى، الفنان علي عليان بطل العرض الشرفي "خط التماس"، والفنان حسين طبيشات، بجانب المخرج اللبناني قاسم إسطنبولي الفائز بجائزة أفضل شخصية مسرحية عربية لعام 2019، وكان في استقبالهم الدكتورة إنجي البستاوي مدير المهرجان.

تتكون المسابقة الرسمية للمهرجان من لجنة تحكيم من المخرجة كريمة بدير، والمخرج سامح مجاهد، والفنان طارق صبري، والسينوغرافي محمود صبري، والناقد والكاتب الدكتور ياسر علام.

وتضم المسابقة 10 عروض مسرحية، تشارك في الدورة الخامسة في مختلف مسابقات المهرجان، ومنها 4 تشارك في مسابقة العروض الكبرى، وهي "هاملت 1982" إخراج فكرت سالم من العراق، و"إيزيس" للمخرجة كريمة بدير من مصر، و"أرض بلا أحلام" للمخرج باولو أليسندري من إيطاليا، و"الوحوش الزجاجية" من إخراج يوسف الأسدي من مصر.

وفي مسابقة المونودرما تم اختيار عروض "حلم هاملت" للمخرج مينتور جمبراج من كوسوفو، و"صورة ماريا " للمخرجة منار زين من مصر، و"قوم يابا " للمخرج قاسم اسطنبولي من لبنان.

أما في مسابقة محور مسرح الشارع والفضاءات المسرحية غير التقليدية فيشارك فيها 3 عروض مسرحية هي "عجاف+ 200 " من ليبيا، من إخراج وسيم بورويص، و"أغنية على الممر" من مصر إخراج بدر الأحمدي، ومسرحية "أبي رجلًا" من إسبانيا، للمخرج ألبرتو سابينك، كما سيكون هناك العرض الشرفي "خط التماس" من المملكة الأردنية الهاشمية.