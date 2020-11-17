أول صورة للشهيد اللواء ياسر عسر.. "ضحى بنفسه لإطفاء حريق بهواية المترو"

تنشر "الوطن" أول صورة لبطل الشرطة الذي ضحى بنفسه من أجل أن يمنع الموت عن آخرين، حيث دفع حياته ثمناً لمنع حريق كبير داخل محطة مترو مسرة في شبرا مصر، القريبة من رمسيس.

سقط اللواء البطل ياسر عسر في "هواية" المترو بالمحطة أمام ذهول الجميع، والذي أصر بنفسه على الوقوف والتدخل ومنع تسلل النيران، رغم تجاوز سنوات عمره الـ52 عاماً، ولكنه تحرك بثبات وقوة رجل الشرطة ليؤدي واجبه وليكون "بطلاً للنهاية".

كشفت التحقيقات والتحريات والمعاينة أن اللواء الشهيد، كان في عمله، حين تلقى معلومة من أحد مساعديه بنشوب حريق في غرفة بمحطة مترو مسرة، وانطلق بحيوية وقلب ضابط شاب، ليتابع ويصدر التعليمات الخاصة للسيطرة على الحريق.

وقال مصدر أمني بوزارة الداخلية إن شرطة النقل والمواصلات فقدت أحد رجالها الأكفاء وهو اللواء ياسر، وكيل الإدارة العامة للنقل والمواصلات، وشرح أنه تم نقل جثمان الشهيد لمستشفى الشرطة وإخطار أسرته لتسلم الجثمان تمهيداً لدفنه ظهر اليوم، وكذلك تم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وتوفي قبل قليل اللواء ياسر عسر وكيل الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، إثر سقوطه داخل هواية بمحطة مترو مسرة في اتجاه شبرا، أثناء التعامل مع الحريق بداخل الهواية وخوفا على حياة المواطنين.

وقال مصدر أمني إنه تم نقل الجثمان إلى المستشفى، وتم إخطار النيابة لمباشرة التحقيق.