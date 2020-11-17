بـ15 مؤشرا دوليا.."معلومات الوزراء" يرصد تحسن تصنيف مصر عالميا في 2020

رصد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، تقدم مصر في 15 مؤشرًا دوليًا خلال عام 2020.

وأكّد "معلومات الوزراء"، في تقريره الذي حصلت "الوطن" على نسخة منه، وجود تنامي في اهتمام الحكومات بالمؤشرات والتقارير العالمية التي تحدد ترتيب أي دولة على الخريطة الدولية بناءً على معطيات علمية وأوزان منهجية تسهل عملية تقييم أداء الحكومات والدول في الشئون الاقتصادية والاجتماعية والتنموية.

وأشار إلى أن استقلالية الهيئات والجهات التي تصدر تلك المؤشرات والتقارير تساعد على زياد مصداقيتها أمام الرأي العام الدولي، والجهات الاستثمارية الربحية، وكذلك الجهات المانحة ذات الأهداف التنموية إلى جانب المؤسسات السيادية، وصناديق الاستثمار، والشركات الاستثمارية متعددة الجنسيات.

وترصد "الوطن"، في السطور التالية أبرز المؤشرات التي رصدت الحكومة تقدم مصر فيها خلال تقرير حديث صادر عن "مركز المعلومات"، والتي جاءت كالآتي:

1- مؤشر "أفضل الدول":

- تقدمت مصر 4 مراكز في "مؤشر أفضل الدول 2020".

- صدَر التقرير عن شبكة "يو إس نيوز أند وورلد ريبورت"، متضمناً 73 دولة حول العالم.

- احتلت مصر المرتبة الـ36 عالمياً في 2019، بعدما جاءت في المركز 40 في 2018.

- احتلت مصر المركز الثاني عربياً بناءً على قوتها الاستراتيجية والسياسية والثقافية وتراثها التاريخي، وقدرتها على مواكبة محركات التغيير ودفع عجلة التنمية.

- 9 مؤشرات فرعية حُدد على أساسها الترتيب، منها قوة الدولة، وجودة الحياة، وريادة الأعمال، والمغامرة، والمواطنة، والتأثير الثقافي، والتراث، والبيئة الأعمال.

2- مؤشر "بلومبيرج للابتكار":

- نجحت مصر لأول مرة في الدخول لتصنيف هذا المؤشر.

- احتلت مصر المركز الـ6 عربياً والـ58 عالمياً بين 60 دولة.

- يعتمد المؤشر على 7 معايير، منها براءات الاختراع، والأبحاث الفردية، والتعليم العالي، ومعدلات الإنفاق على البحث والتطوير والقدرة على التصنيع.

3- مؤشر "مرونة العمل العالمي":

- قفزت مصر 6 مراكز في "مؤشر مرونة العمل العالمي 2020"، مقارنة بتقرير عام 2015.

- أصدَرت شركة "وايت شيلدر بارتينر" هذا المؤشر، والذي يركز على جهود تطوير سوق العمل المرن لبناء أسواق مستدامة.

- تعتبر مصر حالياً ضمن أعلى 5 دول عالمياً قدرة على تحسين السياسات لتعزيز مرونة الأسواق.

- نجحت مصر في رفع ترتيبها في محور السياسات، متقدمة 18 مركز.

- قفزت مصر 3 مراكز في مجال ريادة الأعمال بفضل الإصلاحات الاقتصادية، وتحسين بيئة التعليم والتوظيف.

4- مؤشر "صفقات الشركات الناشئة":

- جاءت مصر في المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في إبرام صفقات الشركات الناشئة 2019.

- صدَر المؤشر عن مؤسسة "ماجنيت"، ويدرس منظومة المشروعات الناشئة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

- احتلت مصر في المركز الثاني بين أكبر الدول في المنطقة حصولاً على التمويل بنسبة 14%.

5- مؤشر "إنتاجية العامل":

- جاءت مصر الأولى إفريقياً في إجمالي إنتاجية العامل.

- صدر مؤشر "معدل إنتاجية العامل في أفريقيا 2020" عن مجموعة البنك الأفريقي للتنمية.

- احتل الشباب المصري المركز الأول في إنتاجية العامل على مستوى قارة إفريقيا.

- تعتبر مصر من أقل الدول في نسبة التسرب في التعليم.

- يتمتع سوق العمل المصري بنسب مرتفعة من العمالة الماهرة.

- مصر تقوم بطفرة كبيرة من حيث إدخال الوسائل التكنولوجية الحديثة في منظومة التعليم ما قبل الجامعي، بحسب "التقرير".

6- مؤشر "أكثر المدن الاقتصادية تأثيراً":

- احتلت القاهرة المركز الـ24 عالمياً ضمن أكثر المدن الاقتصادية تأثيراً.

- يهتم التقرير الصادر عن مجلة "سي أي أو" العالمية، بتحليل القدرة التنافسية لـ100 مدينة حول العالم في عدة مجالات.

- يعتمد التقرير في قياسه 5 مؤشرات فرعية، وهي القوة الاقتصادية، والنفوذ المالي، والسكان والتأثير السياسي، وجودة الحياة، والتنافسية.

- جاءت مصر في المركز 24، بسبب نجاحات برنامج الإصلاح الاقتصادي، وارتفاع نقاطها في المؤشرات الفرعية لهذا المؤشر.

7- المؤشر العالمي للقوة الناعمة:

- جاءت مصر بالمركز الـ38 بالإصدار الأول من المؤشر العالمي للقوة الناعمة.

- صدَر التقرير عن مؤسسة "راند فاينانس"، ويقيس القوة الناعمة للدول بالمقارنة بين 87 دولة.

- جاءت مصر في المركز الـ4 عربياً، مدفوعة بتقدم في محور الوعي والمعرفة بالدولة.

- من أهم أدوات القوة الناعمة المصرية التراث الغني، وتطور دور الحوكمة، والقيادة السياسية.

8-مؤشر "نضوج ريادة الأعمال":

- احتلت مصر المركز الـ9 عربياً في نضوج ريادة الأعمال بعدما كانت في المرتبة الـ10.

- يضم المؤشر 13 دولة عربية.

- يصدر المؤشر عن منتدى "MIT" لريادة الأعمال، ضمن تقرير "أثر المتضمن مؤشر ريادة نضوج الأعمال".

- أبرز التقرير أهم الإجراءات التي اتخذتها مصر مؤخراً في مجال ريادة الأعمال، مثل رقمنة الخدمات، وإلغاء متطلبات إدارية تعوق تأسيس الشركات.

- أحد العناصر الدافعة لتقدم مصر في المؤشر هو توحيد الجهة المختصة بخدمات تأسيسها.

9- مؤشر "أبحاث فيروس كورونا":

- جاءت مصر في المركز التاسع عالمياً في مؤشر أبحاث فيروس كورونا المستجد.

- صدَر التقرير عن مؤسسة "FINBOLD" في مايو الماضي، حسبما رصد "مركز المعلومات".

- جاءت مصر في المؤشر في المركز الأول عربياً وإفريقياً.

- دخلت 7 جامعات مصرية ضمن الجامعات النشطة في الأبحاث العلمية لكورونا.

10- مؤشر "المخاطر الاجتماعية":

- قفرت مصر 13 مركزًا في مؤشر المخاطر الاجتماعية.

- صدر التقرير عن مؤسسة "أليانز"، ويضم 102 دولة عالمياً.

- أصبحت مصر في المركز الـ62 في 2020، بعدما كانت في المركز الـ75 في عام 2015.

11- مؤشر "التكامل الاقتصادي":

- جاءت مصر في المركز الثالث إفريقياً في "مؤشر التكامل الاقتصادي".

- صدَر التقرير عن "الاتحاد الإفريقي" بعدما أعده مع هيئات دولية أخرى.

- جاءت مصر في المركز الثاني في اندماج البنية التحتية.

12- مؤشر "تطوير الحكومة الإلكترونية":

- جاءت مصر في المركز الـ111 بعدما كانت في المركز الـ114 في 2018.

- صدر التقرير عن إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة.

- انتقلت مصر من فئة الدول ذات الأداء المتوسط، إلى فئة "الأداء المرتفع".

13- تصنيف الصناديق السيادية العالمية:

- دخل صندوق مصر السيادي "ثراء" داخل التصنيف العالمي لأول مرة.

- يصدر المؤشر عن معهد صناديق الثروات السيادية.

- جاء الصندوق في المركز الـ43 عالمياً من بين 93 صندوقاً حسب إجمالي الأصول.

14- مؤشر التحول في مجال الطاقة:

- جاءت مصر في المركز الـ84 عالمياً في عام 2020، بعدما كانت في 86 متقدمة مركزين في عام.

- يصدر المؤشر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.

15- مؤشر "المدن الأفضل للأعمال الحرة":

- دخلت القاهرة ضمن تصنيف "مارفون ويرهاوس 2020" للمدن الأفضل للأعمال الحرة.

- احتلت مصر المركز الـ28 ضمن 30 دولة حول العالم.

- استطاعت القاهرة أنَّ تحقق المركز الرابع في تكلفة المعيشة ومتوسط سعر أماكن المعيشة والثامن في أماكن العمل المشتركة.