وزير الإسكان ومحافظ القاهرة يتابعان تنفيذ مشروعات تطوير المحافظة

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، اجتماعاً موسعاً لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات التطوير الجاري تنفيذها بمحافظة القاهرة، ومنها مشروع تطوير منطقة "مثلث ماسبيرو"، ومشروع تطوير "منطقة سور مجرى العيون"، بمصر القديمة، ومشروع "روضة السيدة 2"، وغيرها، وذلك بحضور قيادات الوزارة، والمحافظة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، واستشاري المشروعات.

وقال الجزار، في بيان صادر اليوم، إنَّه تمّ خلال الاجتماع، استعراض موقف تنفيذ الأبراج، بمشروع تطوير منطقة "مثلث ماسبيرو"، حيث وصلت نسبة الإنجاز بأحد الأبراج إلى 65%، وتبلغ المساحة المخصصة للمشروع 6.2 فدان، ويتكون المشروع من دور بدروم (جراج سفلي) بمسطح 19220 م2، سعة 353 سيارة، ودور أرضي (تجاري) بمسطح 16970 م2، ودور أول (جراج علوي) بمسطح 15800 م2، سعة 280 سيارة، وبرجين للسكن البديل لمن وافق من سكان منطقة "مثلث ماسبيرو"، على خيار العودة إليها بعد تطويرها، ويتكون كل منهما من 18 دورًا سكنيًا بإجمالي 468 وحدة سكنية، وبرج ثالث بارتفاع 23 دورًا سكنيًا بإجمالي 134 وحدة سكنية، وبرج رابع يتكون من بدروم + دور أرضي تجاري، و15 دورا متكررا بإجمالي مسطح 10200 م2.

الجزار يشدد على الإسراع بمعدلات التنفيذ: مشروعات التطوير محل متابعة دورية من القيادة السياسية

وأضاف وزير الإسكان، أنَّه تمّ استعراض موقف مشروع تطوير "منطقة سور مجرى العيون"، بمصر القديمة، وتشمل أعمال التطوير تنفيذ عمارات سكنية، ومول تجاري فندقي، ومطاعم، وكافيتريات، وبازارات سياحية، وغيرها، موضحاً أنَّه تمّ كذلك متابعة موقف إزالة العقارات المتهالكة بمشروع "روضة السيدة 2".

وشدد على ضرورة الإسراع بمعدلات تنفيذ تلك المشروعات، والتي هي محل متابعة دورية من القيادة السياسية، مؤكّداً أنَّ مشروعات التطوير الجاري تنفيذها بالعاصمة، تهدف لعودة القاهرة لممارسة دورها التاريخي والثقافي والسياحي، وتوفير بيئة عصرية حضارية للمواطن المصري، بما يتماشى مع النهضة الاقتصادية والتنموية التي تشهدها الدولة في الوقت الحالي.