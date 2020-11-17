يحييه الفنان سامح يسري.. زفاف جماعي لـ30 عريس وعروسة بأسيوط

تنظم مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة أسيوط، مساء اليوم، حفل زفاف جماعي لـ30 عريس وعروسة من الأيتام، بالتعاون مع عدد من منظمات المجتمع المدني، ومن المقرر أن يحيي الحفل الفنان سامح يسري، والفنانة نجاة خالد.

وتجري فعاليات الحفل في مركز شباب مدينة أسيوط الجديدة، بمنطقة "الرحاب"، بحضور المحافظ اللواء عصام سعد، ومدير أمن أسيوط، اللواء أسعد الذكير، ولفيف من القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية بالمحافظة، وعدد كبير من الأهالي.

يأتى تنظيم حفل الزفاف الجماعي في إطار المبادرة التي أطلقتها مديرية التضامن الاجتماعي بأسيوط لتقديم الدعم الكامل للشباب، خاصةً من الأيتام والفئات الأولى بالرعاية، وإدخال السعادة في نفوسهم، من خلال تجهيزهم بالفساتين وبدل الزفاف والأجهزة المنزلية ومشتملات الزواج.

وأوضح مصدر لـ"الوطن" أن اختيار 30 عريساً وعروسة من ابناء المحافظة المشاركين في الحفل، تم وفقاً للشروط والضوابط التي تم وضعها، وعن طريق اللجنة المشكلة، والتي تضم وكلاء وزارة التضامن الاجتماعي والثقافة والأوقاف والشباب والرياضة، وبعض القيادات المجتمعية بالمحافظة.

ونظمت محافظة أسيوط عدداً من حفلات الزفاف الجماعي للعرسان الأيتام، خلال الفترة الماضية، في إطار تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية.