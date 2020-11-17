كشف لغز "قتيل بئر قنا".. دجال حاول اغتصاب فتاة عن طريق السحر

كشفت الأجهزة الأمنية بمحافظة قنا، اليوم الثلاثاء، ملابسات العثور على جثة متحللة داخل بئر بمركز قوص، جنوب المحافظة، حيث تبين أنها لـ"دجال" حاول اغتصاب فتاة، فانتقم منه أهلها بقتله وإلقائه في البئر.

تلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطاراً من العميد جمال سالمان، مأمور مركز شرطة قوص، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة متحللة، ملقاةً داخل بئر في قرية "خزام"، بدائرة المركز.

وعلى الفور، تم الدفع بسيارة إسعاف إلى محل البلاغ، تولت نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى قوص، حيث جرى التحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وتم بتشكيل فريق بحث، بقيادة العميد سعيد عابد، رئيس مباحث المديرية، والرائد محمد الملقب، رئيس مباحث قوص، لكشف ملابسات الواقعة.

وتوصل فريق البحث إلى الكشف عن هوية القتيل، ويُدعى "أحمد إبراهيم حسن"، يبلغ من العمر 71 سنة، مقيم بقرية "حجازة قبلي"، ودلت التحريات على أنه كان يعمل في مجال السحر والشعوذة، وأثناء محاولته إيهام فتاة بأنه قادر على فك السحر لها، حاول التعدي عليها جنسياً.

وقال مصدر أمني إن الفتاة أخبرت أهلها بما حدث معها من "الدجال"، ومحاولة التعدي عليها جنسياً، فاستدرجوا المجني عليه إلى منطقة صحراوية بجوار أحد مخرات السيول، وقتلوه ثم ألقوا بجثته في البئر، بدافع الانتقام، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم الرئيسي، ويُدعى "إبراهيم م."، وتم تحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة، لمباشرة التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.