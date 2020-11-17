الصور الأولى لاستخراج جثمان اللواء ياسر عصر من هواية مترو الأنفاق

تنشر "الوطن" الصور الأولى لاستخراج جثمان اللواء الشهيد ياسر عصر، من هواية محطة مسرة داخل مترو الأنفاق، بعد وفاته خلال محاولته السيطرة على حريق داخل الهواية، وإنقاذ حياة المواطنين.

سقط اللواء البطل ياسر عسر في "هواية" المترو بالمحطة أمام ذهول الجميع، بعدما أصر بنفسه على الوقوف والتدخل ومنع تسلل النيران، رغم تجاوز سنوات عمره 52 عاما، لكنه تحرك بثبات وقوة رجل الشرطة ليؤدي واجبه وليكون "بطلاً للنهاية".

كشفت التحقيقات والتحريات والمعاينة أن اللواء الشهيد، كان في عمله، حين تلقى معلومة من أحد مساعديه بنشوب حريق في غرفة بمحطة مترو مسرة، وانطلق بحيوية وقلب ضابط شاب، ليتابع ويصدر التعليمات الخاصة للسيطرة على الحريق.

وقال مصدر أمني بوزارة الداخلية، إن شرطة النقل والمواصلات فقدت أحد رجالها الأكفاء وهو اللواء ياسر، وكيل الادارة العامة للنقل والموصلات، وشرح أنه تم نقل جثمان الشهيد لمستشفى الشرطة وإخطار أسرته لتسلم الجثمان تمهيداً لدفنه ظهر اليوم، وكذلك تم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.