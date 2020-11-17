الحكومة: تعزيز جاهزية القوات المسلحة على نحو رفيع المستوى خلال العامين الماضيين

أكدت رئاسة مجلس الوزراء، أنه تم بذل جهود لتعزيز جاهزية واستعداد وحدات القوات المسلحة "على نحو رفيع المستوى" لتأمين وحماية الأمن القومي المصري.

جاء ذلك في تقرير "مصر تنطلق"، الذي رفعه مجلس الوزراء إلى مجلسي النواب والشيوخ عن جهود الحكومة في عامين خلال الفترة من أول يوليو 2018 حتى نهاية يونيو 2020.

وقال "المجلس"، في تقريره، إنه تم افتتاح قاعدة "برنيس العسكرية" على ساحل البحر الأحمر في يناير 2020، بهدف حماية وتأمين السواحل المصرية الجنوبية ومواجهة التحديات الأمنية وحماية الاستثمارات الاقتصادية والثروات الطبيعية.

وأشار إلى تنفيذ المناورة "قادر 2020" بالذخيرة الحية لتأمين المُنشآت الحيوية بالمياه الإقليمية والاقتصادية، مع تنفيذ عدد من التدريبات المشتركة للقوات المُسلحة مع الدول الشقيقة والصديقة بمسرحي عمليات البحر المتوسط والبحر الأحمر.

ولفت إلى استمرار جهود القوات المسلحة في مُكافحة البؤر الإرهابية والقضاء على العناصر التكفيرية والتهريب في منطقة شمال سيناء.