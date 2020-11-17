موعد مباراة مصر وتوجو في تصفيات كأس أمم أفريقيا والقنوات الناقلة

ينتظر عشاق الكرة المستديرة، اللقاء الذي يجمع بين منتخب مصر وتوجو ضمن مباريات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا 2022 بالكاميرون.

موعد مباراة مصر وتوجو

وتنطلق مباراة مصر وتوجو في تمام الساعة السادسة من مساء اليوم الثلاثاء، بتوقيت القاهرة، والسابعة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، والثامنة مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، والخامسة مساءً بتوقيت تونس، والرابعة مساءً بتوقيت جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وتوجو

وتقام مباراة مصر وتوجو على ملعب كيجيه في لومي عاصمة توجو، وسيتم بث اللقاء عبر قناة beIN Sports HD 7 ويتولى التعليق عليها أحمد الطيب.

كما يُبث اللقاء عبر القناة المفتوحة tvt التوجولية، التي تظهر على القمر: Eutelsat W1 10 E، التردد: 11747، 27500 أفقي.

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام توجو

ومن المتوقع أن يدخل المنتخب الوطني اللقاء أمام توجو بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد أبو الفتوح، أحمد حجازي، محمود حمدي الونش، أحمد توفيق.

خط الوسط: طارق حامد، محمد النني، أحمد سيد زيزو.

خط الهجوم: عبد الله السعيد، مصطفى محمد، محمود حسن تريزيجه.

غيابات منتخب مصر أمام توجو

ومن المقرر أن يغيب الظهير الأيمن محمد هاني، بسبب الإصابة التي تعرض لها في مباراة الذهاب، بجزع في الرباط الخارجي للركبة، ليكون المرشح الأبرز لتعويض غيابه لاعب بيراميدز أحمد توفيق، كما يفقد النادي لخدمات الثنائي عمرو السولية ومحمد النني، إذ يغيب لاعب الأهلي بسبب الإيقاف نظرًا لتراكم الإنذارات، أما نجم أرسنال فيغيب عن المشاركة بسبب إصابته بفيروس كورونا "كوفيد 19".

ترتيب منتخب مصر وتوجو في تصفيات أمم إفريقيا

وفقد المنتخب الوطني صدارة جدول ترتيب المجموعة السابعة بصورة مؤقتة، ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا 2022 بالكاميرون، بعد فوز جزر القمر على كينيا بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعتهما يوم الأحد، ليتراجع الفراعنة إلى الوصافة خلف جزر القمر برصيد 5 نقاط، فيما يتذيل توجو ترتيب المجموعة برصيد نقطة وحيدة.