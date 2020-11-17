وزيرا الكهرباء والإسكان يشاركان في حفل تحويل مجرى نهر روفيجي بتنزانيا

غادر الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، منذ قليل مطار القاهرة الدولي، متوجهين إلى دولة تنزانيا، لحضور احتفالية تحويل مجرى نهر روفيجي.

ويتضمن التحويل تنفيذ الأعمال بجسم السد الرئيسي بمشروع إنشاء سد ومحطة جيوليوس نيريري لتوليد الطاقة الكهرومائية بقدرة 2115 ميجاوات، على نهر روفيجي، بمنخفض شتيجلرز جورج، بدولة تنزانيا، يرافقهما عدد من قيادات وزارة الإسكان، ومسؤولو شركتي "المقاولون العرب" و"السويدي إلكتريك".

وأكّد "الجزار"، أنَّ الرئيس عبدالفتاح السيسي، يتابع سير العمل بالمشروع بشكل دورى، وذلك في إطار العلاقات المتميزة بين البلدين واهتمام مصر بالشأن الأفريقي، وبتنفيذ هذا المشروع الهام للشعب التنزاني، نظراً للدور المقرر للسد والمحطة في توفير الطاقة الكهربائية لدولة تنزانيا، ودفع معدلات التنمية بها.

وأشار وزير الإسكان، إلى أنَّ مشروع إنشاء سد ومحطة جيوليوس نيريري، يُنفذه تحالف شركتي "المقاولون العرب" و"السويدي إليكتريك" على نهر روفيجي بدولة تنزانيا، وتمّ توقيع العقد في ديسمبر 2018، بحضور رئيس جمهورية تنزانيا الاتحادية، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، بقيمة 2.9 مليار دولار، في دار السلام بتنزانيا، لتنفيذ مشروع بناء سد، ومحطة توليد كهرومائية بقدرة 2115 ميجاوات، على نهر روفيجي بتنزانيا، بهدف توليد 6307 آلاف ميجاوات/ ساعة سنوياً، تكفي استهلاك 17 مليون أسرة تنزانية، كما يتحكم السد في الفيضان لحماية البيئة المحيطة من مخاطر السيول والمستنقعات، ولتخزين حوالي 34 مليار م3 من المياه في بحيرة مُستحدثة بما يضمن توافر المياه بشكل دائم على مدار العام لأغراض الزراعة، والحفاظ على الحياة البرية المحيطة في واحدة من أكبر الغابات في قارة أفريقيا والعالم.