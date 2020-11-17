  الكويت وأمريكا توقعان إعلان نوايا حول التعاون القانوني بين البلدين

وقعت الكويت والولايات المتحدة، اليوم، إعلان النوايا حول اتفاقية التعاون في المسائل القانونية بين البلدين؛ في إطار الاستعدادات والاجتماعات التحضيرية القائمة حاليا للجولة المقبلة للاجتماع الوزاري للحوار الاستراتيجي بين البلدين، المقرر عقدها في واشنطن نهاية الشهر الجاري.

ووقع إعلان النوايا عن الجانب الكويتي نائب وزير الخارجية خالد الجارالله، وعن الجانب الأمريكي سفيرة الولايات المتحدة لدى الكويت إلينا رامانويسكي، في احتفال أقيم بمقر ديوان عام وزارة الخارجية الكويتية.

يذكر أن الكويت والولايات المتحدة قد بحثتا تعزيز التعاون الثنائي في مجالات مكافحة الإرهاب، والأمن السيبراني، والتنسيق الثنائي بشكل أوثق فيما يتعلق بالمساعدة القانونية المتبادلة؛ خلال جلسة عمل لمسؤولين كويتيين وأمريكيين افتراضية حول الأمن، ضمن الجولة الرابعة للحوار الاستراتيجي الأمريكي ـ الكويتي، المقرر عقده في العاصمة الأمريكية واشنطن نهاية نوفمبر الجاري، بحضور وزيري خارجية البلدين.