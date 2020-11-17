بطولات الشهيد "المعتز رشاد" تجسدها "الوصية" على المسرح القومي الخميس

يعرض المسرح القومي بالعتبة، العرض المسرحي "الوصية"، في تمام الساعة الثامنة مساء الخميس المقبل، من إنتاج فرقة المسرح القومي بالبيت الفني للمسرح بادارة الفنان إيهاب فهمي، تحت رعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، ومن إنتاج البيت الفني للمسرح برئاسة الفنان إسماعيل مختار، ضمن مبادرة "أعرف جيشك".

والعرض من تأليف أيمن سلامة، إخراج خالد جلال، ويستمر العرض حتى السبت 21 نوفمبر الجاري، وذلك ضمن مبادرة "أعرف جيشك"، التي يتبناها البيت الفني للمسرح، للتعريف بإنجازات القوات المسلحة المصرية، ورفع الوعي بأهمية دورها في حماية الوطن من خطر الإرهاب.

وأعرب الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح، عن تقديره الكبير لفريق عمل العرض، وعلى رأسهم الفنان إيهاب فهمي مدير فرقة المسرح القومي، والمخرج خالد جلال مخرج العمل، لتقديمهم عمل نبيل يتناول أحد شهدائنا البواسل، مضيفا أن العمل هو بداية لعدد من الأعمال المقبلة التي تعرّف الجمهور ببطولات شهداء الوطن.

العرض عن قصة الشهيد محمد المعتز رشاد، أحد مقاتلي القوات المسلحة البواسل، والذي استشهد بمدينة رفح عام 2015، وذلك بمشاركة كوكبة من ألمع نجوم المسرح المصري.

"الوصية"، عن الشهيد محمد معتز رشاد، العرض من بطولة أحمد فؤاد سليم، سميرة عبدالعزيز، ميدو عادل، محمود حافظ، محمد دسوقي، ألحان المهدي، بسنت صيام، البطولة الغنائية مي فاروق، أشعار محمد بهجت، موسيقى وألحان أحمد كيكار، استعراضات دكتور مجدي صابر، ملابس هالة الزهوي، ديكور محمد الغرباوي، مخرج منفذ علا فهمي، العرض من تأليف أيمن سلامة، وإخراج خالد جلال.