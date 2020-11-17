محمد عبدالرحمن رئيساً لشركة مصر للطيران للصناعات المكملة

أصدَر الطيار رشدي زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، قراراً بتكليف المهندس محمد أحمد عبدالرحمن للعمل رئيسا لمجلس إدارة شركة مصر للطيران للصناعات المكملة والعضو المنتدب لها.

وتولى "عبدالرحمن" رئاسة إدارة شركة مصر للطيران للصناعات المكملة خلفًا للمهندس عادل منصور الذي قدم له رشدي زكريا الشكر على جهوده خلال توليه رئاسة الشركة الفترة الماضية.

وكان "عبدالرحمن" يشغل منصب مساعد رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات لشؤون عمليات المطارات.