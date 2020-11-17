مصري يحصد جائزة الأمم المتحدة للتميز فى دعم الأعمال

حصد شاب مصرى حاصل على درجة الدكتوراة في إدارة الأعمال والاستثمارات، جائزة الأمم المتحدة للتميز من الدرجة الأولى في دعم الأعمال وتنمية الاستثمارات على مستوى دول الشرق الأوسط.

وخلال فعاليات المؤتمر الـ٢٦ للحكومة والمدن الذكية بمدن مجلس التعاون الخليجي الذي أقيم بمدينة دبى، قامت الدكتورة دينا عساف المنسق المقيم للأمم المتحدة بدولة الإمارات العربية المتحدة، بمنح درع الجائزة للدكتورعبد الله يحي جوهر، مدير الشئون المالية والإدارية لمدينة عجمان الإعلامية الحرة، تأكيدا على الجهد المبذول لتفعيل واستحداث عدد من السياسات والإجراءات والأنظمة، ما أدي إلي جذب ما يزيد عن 3500 شركة خلال عامين ونصف العام في ظل جائحة كورونا.

من جانبه صرح الدكتور عبد الله يحي جوهر، أن جائحة كورونا تسببت فى تحدي كبير لكافة المؤسسات والشركات العالمية والتى كان من أهمها التغلب على الآثار السلبية الاقتصادية والجاهزية الكاملة للأنظمة الإجرائية والتقنية للعمل أثناء فترات الإغلاق، وأضاف أن المدينة الاعلامية الحرة بعجمان نجحت فى التمكين من العمل عن بُعد بنسبة ١٠٠٪؜ لكافة الشركات العاملة بها بجانب اتباع سياسات ترشيد الانفاق اثناء الجائحة بما لا يؤثر علي نمو الاعمال.

وأشار جوهر -٣٨عاما- أن كل ذلك أهّل المدينة للحصول علي شهادات الجودة وأبرزها شهادة إستمرارية الأعمال، حيث تم تعميم ورقة عمل حول اقتراح وتفعيل سياسات ومبادرات تحفز الأعمال في ظل جائحة كورونا.