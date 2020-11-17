بطريرك الأقباط الكاثوليك ينعى وكيل شرطة النقل المتوفى أثناء إخماد حريق

نعى البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك، اللواء ياسر عصر، وكيل الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، الذي لقى مصرعه، أثناء قيامه بمهام عمله.

وجاءفي بيان للأنبا:

"باسم مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وكل المؤسسات والهيئات الكاثوليكية، وبالأصالة عن نفسي، ننعي وفاة سيادة اللواء ياسر عصر، الذي لقى مصرعه أثناء قيامه بمهام عمله، ونصلي إلى الله القدير أن يمنح أهل الشهيد الصبر والعزاء"