"صحينا يا سينا" تشعل حماس جمهور مسرح ساحة الهناجر

أشعل العرض المسرحي "صحينا يا سينا" حماس جمهور مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون بدار الأوبرا المصرية، وردد الجمهور أغاني المسرحية مع أبطال العرض.

ويقدم فى الثامنة مساءً يوميًا على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون، أوبريت "الليلة الكبيرة"، والعرض المسرحي "صحينا يا سينا" فى الفترة من 15 حتى 18 نوفمبر الجاري، ضمن برنامج فعاليات وأنشطة قطاع شؤون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، ويقدمها البيت الفني للمسرح برئاسة المخرج إسماعيل مختار .

وتبدأ الحفلات بعزف السلام الجمهوري، يليه رائعة الشاعر صلاح جاهين، والموسيقار سيد مكاوي أوبريت "الليلة الكبيرة" من إنتاج فرقة مسرح القاهرة للعرائس برئاسة الفنان محمد نور، وديكور مصطفى كامل، وتصميم عرائس للدكتور ناجي شاكر وإخراج صلاح السقا.

ويعقب ذلك استراحة لمدة ربع ساعة، ثم تعرض مسرحية "صحينا يا سينا" من إنتاج فرقة الساحة المسرحية برئاسة الفنان عصام الشويخ، وتدور أحداث العرض حول بطولات رجال القوات المسلحة والشرطة المصرية، وما يقدمونه من تضحيات فى سبيل أمن وسلامة الوطن، والعمل من تأليف وأشعار خميس عز العرب، وموسيقي وألحان حاتم عزت، والبطولة للفنانين خالد محمود، ورندا إبراهيم، ومحمد عبدالوهاب، وحسام رامي، وباسم رمسيس، وإبراهيم النعماني، وتمثيل وغناء حاتم عزت، إضافة إلى نجوم فرقة الساحة المسرحية، وملابس الدكتورة نهى دراج، وهيئة الإخراج شريف عزت وعيد مسعد، ومخرج منفذ نادية الشويخ، وإخراج عصام الشويخ.