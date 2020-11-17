السجن 15 عاما لقاتل الطفل "سيف الأحمر" بقنا

قضت محكمة جنايات الطفل، في جلستها المنعقدة اليوم، برئاسة المستشار إيهاب أبو سالم، بمعاقبة طفل بالسجن 15 عاما، في واقعة قتل الطفل سيف والمشهور إعلامياً بـ"سيف الأحمر" بمنطقة السوق الفوقاني في قنا.

تعود أحداث القضية إلى سبتمبر من عام 2019، عندما تم العثور على جثة الطفل "أحمد سيف الأحمر" البالغ من العمر 11 عاماً بعد تغيبه 5 أيام، داخل عمارة تحت الإنشاء بمنطقة السوق الفوقاني في بندر قنا.

وكشف التحريات أن المجني عليه قتل عندما دافع عن نفسه ضد المتهم "عبدالرحمن.أ.ح" 15 عامًا، أثناء محاولته اغتصابه داخل عمارة يعمل بها والد المتهم بمنطقة السوق الفوقانى بمحافظة قنا، وأثناء مقاومة المتهم والهرب من ملاحقته سقط من الطابق الخامس فى المنور بعدما فشل فى محاولة الاعتداء عليه جنسيا، من قبل الطفل المتهم والمسجل خطر "آداب".

واعترف المتهم أمام النيابة قائلًا: أنا أعرف سيف الأحمر لأنه كان يسكن فى المنطقة التى يوجد بها محل عمل والدي، حارس عمارة بمنطقة السوق الفوقاني، وشاهدت المجنى عليه عقب صلاة الجمعة ذاهبا إلى السوق، وكنت أعرفه وطلبت منه دخول عمارة تحت الإنشاء يقوم والدى بحراستها للعب فيها، لكنه رفض فى البداية خوفاً أن يتأخر على أسرته، لكني أقنعته ووافق بعد إلحاحى عليه بشدة وصعدنا للطابق الأعلى وأثناء اللعب قمت بالتحرش به وملامسة أجزاء من جسده، لكنه قاومني، وأخبرته بأننى لا أقصد شيئاً وبعدها طلبت منه تنفيذ لعبة جديدة وخلال اللعب مرة أخرى قمت بتكبيله من يديه، وحاولت اغتصابه فقاومنى بشدة ثم قام بضربى ضربة قوية بقدمه فى بطنى.

وتابع المتهم فى اعترافاته: "بعد أن ضربنى شعرت بوجع فى بطنى من شدة الضرب، ووجدته يحاول الهرب منى وأثناء محاولة نزوله حاولت أن أمنعه خوفا من أن يذهب ويخبر والده بما حدث ويفتضح أمرى، وحاولت تهدئته، وأثناء محاولتى معه مرة أخرى، سقط فى منور العمارة أثناء مقاومته والهروب مني، وشاهدت الدماء تنزف منه بغزارة ولا يتحرك، وحاولت التحدث معه لكنه كان قاطع النفس ثم قمت بإلقاء كمية كبيرة من الأتربة والرمال عليه لإخفاء الجثة، وكنت أشعر بالرعب خوفاً من اكتشاف الواقعة، وحاولت نقل الجثة لمكان بعيد لكن الخوف كان يقتلنى حتى جاء عمال البناء، وأثناء رفعهم الرمال وجدوا الجثة"