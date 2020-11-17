الحكومة الإثيوبية تتوعد قادة إقليم "تيجراي": سنبدأ معركة الحسم

أعلن رئيس الوزراء الإثيوبى أبى أحمد أن مهلة استسلام القوات فى إقليم تيجراى انتهت، موضحاً: «سنبدأ معركة الحسم». وقال أبى أحمد، أمس، إن مهلة مدتها 3 أيام لاستسلام قوات إقليم تيجراى الخاصة والميليشيات المتحالفة معها قد انتهت، مضيفاً على «فيس بوك» أنه بعد انتهاء هذه المهلة سيجرى تنفيذ الإجراء الحاسم الأخير لإنفاذ القانون فى الأيام المقبلة، وفقاً لوكالة رويترز، فيما لم يرد تعليق من قادة تيجراى.

وأعلنت لجنة الطوارئ الحكومية فى إثيوبيا أن قوات الدفاع الوطنى الإثيوبية نفذت «ضربات جوية بالغة الدقة» خارج ميكيلى، عاصمة إقليم تيجراى، ووفقاً لمصادر أمنية، لقى مئات حتفهم فى الأزمة حتى الآن حسب وكالة رويترز. وأعلنت الأمم المتحدة حدوث أزمة إنسانية جرّاء القتال فى إقليم تيجراى، موضحة أن أكثر من 27 ألف لاجئ فروا من النزاع فى إثيوبيا. وأكدت مصادر دبلوماسية لـ«رويترز» أن حكومات أفريقية وأوروبية تضغط على إثيوبيا لبدء التفاوض مع القادة المحليين فى إقليم تيجراى من أجل إنهاء الصراع المستمر منذ أسبوعين. فيما أكد «أبى» مؤخراً أنه لن تبدأ أى محادثات قبل نزع سلاح السلطات فى تيجراى تماماً.

وحث دبرصيون جبراميكائيل، زعيم إقليم تيجراى، الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقى على إدانة القوات الاتحادية الإثيوبية، متهماً إياها باستخدام أسلحة متطورة منها طائرات مسيَّرة فى هجمات هدمت سداً ومصنعاً للسكر.