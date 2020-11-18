برنامج إلكتروني لميكنة 5 قطاعات بـ"مياه أسيوط"

استقبلت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادى الجديد، فريق المكتب الاستشاري "Tetra Tech" لبحث آليات تنفيذ مشروع الدعم الفني للحلول المتكاملة للمياه (IWSS)، والممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

والتقى المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط، جون اندرسون مدير المشروع، وبصحبته المهندس محمد صبري نائب مدير المشروع، والمهندس مهدى هندى خبير إدارة المرافق.

المشروع يهدف إلى تحسين أداء قطاع مياه الشرب

وقال رئيس شركة مياه أسيوط، إن المشروع يهدف إلى تحسين أداء قطاع مياه الشرب والصرف الصحي وضمان استدامة الخدمات المقدمة للمواطنين، والعمل على استعادة التكلفة ورفع كفاءة التشغيل والصيانة وتحسين جودة الخدمات، والجاري تنفيذه بالتنسيق مع الشركة القابضة للمياه، لضمان تلبية معايير الجودة والأنظمة السائدة بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات (المنيا - أسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر).

بناء ورفع قدرات الشركات في الإدارة والتشغيل

وقُدم عرض تقديم حول الاحتياجات الفعلية، ومدخلات المشروع؛ للبدء فى تطبيق برنامج إلكتروني لميكنة الأصول والتشغيل والصيانة، بهدف بناء ورفع قدرات الشركات فى الادارة والتشغيل.

وأوضح جون هندرسون، أن مدة المشروع تمتد على مدار أربعة سنوات انقضت الأولى منهم فى اعمال المسح الميدانى وتجميع البيانات وتحليلها ليمتد الدعم لخمس قطاعات بالشركة للقطاع المالى، وقطاع الدعم الفني، والتشغيل والصيانة، والقطاع التجارى، وقطاع المعامل.

وأوضح رئيس الشركة، أن الهدف من مشروع "سيارة خدمة عملاء متنقلة" هو الوصول إلى النجوع والقرى وكبار السن وذوي الهمم، لافتًا إلى تدشين 7 مراكز خدمة عملاء بأسيوط، للوصول لجميع القرى والنجوع.

وأكد رئيس الشركة أنه من الضروري توعية الطلاب والتلاميذ بأهمية ثقافة المياه خاصة بالمدارس.

وأشار إلى أنه تم تصميم جزء توعوي بالعربات المتنقلة، يتضمن لافتات صغيرة للحفاظ على شبكة الصرف الصحي، لافتًا إلى أن العربات تقوم بشرح كيفية تحويل الزيت إلى صابون، بدلًا من إلقائها في شبكة الصرف وإحداث تلوث بالشبكة.