الوكيل: نسبة المكون المحلي بمحطة الضبعة النووية ستصل إلى 35%

قال الدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، إنه تم الاتفاق مع الجانب الروسي على أن تكون نسبة المشاركة المحلية بمشروع محطة الضبعة النووية بدءا من الوحدة الأولى بنسبة 20%، وصولا للوحدة الرابعة بنسبة 35%، لافتا إلى أنه لتحقيق ذلك تم تشكيل «لجنة وطنية مصغرة» لتذليل العقبات للوفاء بذلك.

وأوضح "الوكيل"، أن اللجنة تضم وزارات الكهرباء والإنتاج الحربي والبترول، والهيئة العربية للتصنيع، وغيرها من الجهات المعنية، بهدف وضع استراتيجية مصرية لتوطين التكنولوجيا في مصر، ووضع السياسات الخاصة بتذليل العقبات والمعوقات التي قد تواجه الشركات الوطنية ومقاولي الباطن المحليين المحتمل مشاركتهم في تنفيذ أنشطة المشروع، وكذلك اقتراح آليات لدعم ونقل الخبرات للشركات الوطنية، وإعداد قواعد بيانات بالقدرات والإمكانيات الوطنية فى تصنيع مكونات المحطة، وتوفير المواد الخام، بالإضافة للعمل على تأهيل القدرات الوطنية المشاركة في إنشاء المحطات النووية.

إطلاق موقع إلكتروني للتسهيل على الشركات

وأشار الوكيل في تصريحات لـ"الوطن"، أنه تم إطلاق موقع إلكتروني للتسهيل على الشركات التي ترغب في العمل بالمشروع بتسجيل اسمها وتقديم معلومات عنها، والمشروعات التي نفذتها من قبل، ما يسهم في تحسين والارتقاء بالصناعة المحلية، وفتح أسواق عالمية، وخلق المزيد من فرص العمل.

هيئة اقتصادية عامة ذات طبيعة خاصة تتبع وزارة الكهرباء

وقال الوكيل، إن هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء هي هيئة اقتصادية عامة ذات طبيعة خاصة تتبع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وأنشئت في 1976 بمقتضى القانون رقم 13 لسنة 1976 وتعديلاته بالقانون رقم 210 لسنة 2017، لافتا إلى أن الهيئة تختص بإنشاء وتشغيل وإدارة مشروعات محطات القوى النووية لتوليد الكهرباء وإجراء البحوث والدراسات اللازمة لها ووضع أسس ومواصفات هذه المشروعات وعقد اتفاقيات مع الجهات المماثلة في الداخل والخارج وإعداد وتأهيل الكوادر البشرية بالداخل والخارج وإزالة ملوحة المياه.

استخدام أحدث تكنولوجيا في إنشاء المفاعل

وأكد الوكيل، أن مشروع محطة الضبعة النووية ستتوافر فيه كل معايير واحتياطات السلامة والأمان وسيتم استخدام أحدث تكنولوجيا فى إنشاء المفاعل، وسيكون قادراً على تحمل أي مخاطر، من زلازل وأعاصير ورياح، لافتا إلى أن البرنامج النووي المصري طموح، ولن يقتصر على محطة الضبعة فقط.