القوى العاملة: تحصيل 36 ألف جنيه مستحقات ورثة متوفى في السعودية

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية بالرياض بالمملكة العربية السعودية، نجح في تحصيل المستحقات المالية لورثة المتوفى "يحيى.ز.ح.أ" بقيمة 8844 ريالا سعوديا، بما يوازي 36 ألفا و967 جنيها مصريا تقريبا.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن الوزير كلف مكتب التمثيل العمالي بالرياض بمتابعة مستحقات ورثة المتوفى "يحيى.ز.ح.أ" لحصولهم على مستحقاته المالية.

وأشار الملحق العمالي أحمد رجائي رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض في تقريره للوزير إلى أن المتوفى كان يعمل لدى إحدى شركات البناء والمقاولات بالدمام، وتم التواصل مع إدارة الشركة ومدير الموارد البشرية للمجموعة للحصول على كل الأوراق والمستندات الخاصة بالمتوفى وتحصيل مستحقاتها وإيداعها لحساب ورثة المصريين المتوفين التابع للسفارة بعد دفن الجثمان بالمملكة العربية السعودية وذلك بناء على رغبة ذويه.

ولفت الملحق العمالي إلى أن الشركة قامت بإفادتنا بالأوراق الخاصة بتحويل مبلغ 8844 ريالا سعوديا إلى حساب ورثة المصريين المتوفين التابع للسفارة المصرية، وجارٍ إرسال المستحقات وإخطار ورثة المتوفى لاستلامها من بنك ناصر الاجتماعي في مصر.