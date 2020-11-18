ضبط 188 قطعة سلاح نارى 232 قضية مخدرات وتنفيذ 79417 حكم قضائى متنوع خلال 24 ساعة

فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية ..

فقد قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط (عدد 188 قطعة سلاح نارى ، بحوزة 166متهم).. وذلك على النحو التالى:

(19) بندقية آلية.

بندقية رصاص.

(32) بندقية خرطوش.

(9) طبنجات.

(127) فرد محلى.

(161) طلقة مختلفة الأعيرة.

(220) قطعة سلاح أبيض.

فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ (79417) حكم قضائى متنوع بإجمالى (6516) محكوم عليه ، وذلك على النحو التالى:

(346) حكم جناية.

(24714) حكم حبس جزئى.

(4719) حكم حبس مستأنف.

(37165) حكم غرامة.

(11473) حكم مخالفة.

فى مجال ضبط قضايا المخدرات: ضبط (232) قضية مخدرات بحوزة (250) متهم، ضُبط خلالها الآتى:

كمية من مخدر الحشيش وزنت (15,280 كيلو جرام).

كمية من مخدر البانجو وزنت (18,227 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين وزنت (2,960 كيلو جرام).

كمية من مخدر الأستروكس وزنت (1,480 كيلو جرام).

كمية من مخدر الفودو وزنت (75 جرام).

كمية من مخدر الشابو وزنت (598 جرام).

كمية من مخدر البودر وزنت (165جرام).

كمية من مخدر الهيدرو وزنت (5 كيلو جرام).

كمية من مخدر الأفيون وزنت (67 جرام).

كمية من مخدر الكيتامين وزنت (280 جرام).

عدد (8266) قرص مخدر.

فى مجال ضبط المتهمين والمراقبين الهاربين: ضبط (57) متهم.

فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (32) متهم لممارستهم أعمال البلطجة.

فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة : ضبط (245) دراجة نارية مخالفة.

فى مجال إعادة المركبات المبلغ بسرقتها: إعادة ( 3 سيارات ).

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (23461) مخالفة مرورية.

فى مجال فحص السائقين: فحص (61) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية (10) منهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.