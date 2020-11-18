مصر تدين الهجوم الصاروخي على العاصمة العراقية بغداد
كتب:
الوطن
12:47 م | الأربعاء 18 نوفمبر 2020
سامح شكري
أعربت جمهورية مصر العربية اليوم 18 نوفمبر الجاري عن بالغ إدانتها للهجوم الصاروخي الذي استهدف مساء أمس المنطقة الخضراء في العاصمة العراقية بغداد، وأسفر عن إصابة ومقتل عددٍ من الأشخاص.
وإذ تتقدم مصر حكومة وشعبًا لحكومة جمهورية العراق وشعبها الشقيق بصادق تعازيها في هذا الحادث البغيض وتمنياتها بالشفاء العاجل للمُصابين، فإنها لتشدد مُجددًا على استنكارها الكامل لتلك المُمارسات العدوانية الآثمة، داعيةً كل الأطراف إلى النأي بالعراق عن أية تجاذبات لا تُعلي مصالحه الوطنية.
كما تؤكد مصر دعمها للعراق الشقيق فيما يتخذه من إجراءات لحماية أمنه ولُحمته الوطنية.