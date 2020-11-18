مدبولي يشدد على التطبيق الصارم للإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا

ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وفي مستهل الاجتماع، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى الزيارات والجولات الميدانية التي قام بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للعاصمة الإدارية الجديدة، وعدد آخر من مواقع العمل والإنشاءات مؤخرا؛ لتفقد عدد من المشروعات الجاري تنفيذها، والوقوف على معدلات الإنجاز بها، مؤكدا أن تلك الزيارات تركت انطباعا شديد الإيجابية لدى المواطنين عما يجري على أرض الوطن من تنمية شاملة في مختلف القطاعات، كما أنها سلطت الضوء على حجم الإنجاز الكبير في تنفيذ المشروعات القومية، وفى وقت قياسي، وبأعلى معدلات الجودة.

مدبولي: منبهر بما رأيته بمركز قيادة الدولة الإستراتيجي

وفي هذا الصدد، تطرّق الدكتور مصطفى مدبولي إلى الزيارة التي قام بها رئيس الجمهورية لمركز قيادة الدولة الإستراتيجي، وقال رئيس الوزراء: أود أن أسجل كمواطن مصري مدى الشعور بالفخر والانبهار بما رأيته داخل هذا المركز من إمكانات تؤكد مدى قوة هذه الدولة، وأن ما يتم تنفيذه من أعمال في هذا الإطار سيسجله التاريخ، موجها الشكر للقوات المسلحة على هذا الإنجاز غير المسبوق.

رئيس الوزراء يهنئ والي على تكريمها من كبرى صحف النمسا

في سياق آخر، وجه رئيس الوزراء التهنئة لوزيرة التضامن السابقة غادة والي، والتي تشغل حالياً منصب وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة ومدير مقر المنظمة في فيينا، لحصولها على تكريم من واحدة من كبريات الصحف في النمسا، وذلك كونها أول امرأة تترأس هذا المنصب، ولأدائها المتميز منذ توليها المسئولية، مؤكداً أن اضطلاع مسئول مصري بمهام هذا المنصب الرفيع يمثل مصدر فخر لنا جميعاً.

كما نوه رئيس الوزراء لتقدم ترتيب مصر 55 مركزاً في مؤشر "جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي" الصادر حديثا عن مؤسسة "أكسفورد إنسايت" ومركز أبحاث التنمية الدولية، لتحتل بذلك المركز 56 عالميا بين 172 دولة، مؤكدا أن هذه النتيجة جاءت نتاجاً لجهود الدولة المبذولة لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، والتوسع في تبني التكنولوجيات الحديثة لتقديم خدمات "مصر الرقمية"، إلى جانب تنفيذ مشروع ضخم لتطوير البنية التحتية للاتصالات، دعماً لملف التحول الرقمي.

وخلال الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى اختيار مجلة الغطس الدولية البريطانية "Dive Magazine" محافظة البحر الأحمر في المرتبة الثانية ضمن أفضل 10 مناطق للغطس في العالم لعام 2020، وذلك وفقا للتصويت الذي أجرته المجلة لاختيار أفضل وجهات ومراكز الغوص في العالم لعام 2020.

مدبولي: إجمالي عدد طلبات التصالح على مخالفات البناء 2.3 مليون طلب

وفيما يتعلق بملف التصالح فى مخالفات البناء، أوضح رئيس الوزراء أن إجمالي عدد الطلبات المقدمة، حتى الآن، تجاوزت 2.3 مليون طلب، مؤكداً استمرار المتابعة لتطبيق الاجراءات والخطوات المتعلقة بهذا الملف، والعمل على إزالة ومعالجة أية معوقات قد تواجه المتقدمين.

مدبولي يشدد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا

وحول متابعة الموقف الخاص بفيروس "كورونا"، جدد الدكتور مدبولي التأكيد على ضرورة التزام المواطنين بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية؛ للتصدي لانتشار الفيروس، مشددا على ضرورة قيام مختلف الجهات المعنية بتطبيق هذه الإجراءات بشكل صارم في مختلف مواقع العمل والإنتاج، وذلك في ضوء ما نشهده مؤخرا من زيادة في عدد الإصابات، مُحذرا، في الوقت نفسه، من أن الموجة الثانية من انتشار الفيروس التي ضربت عدة دول حول العالم أكثر انتشارا وخطورة من سابقتها، ومن ثمّ، فيجب العمل على تفادي الانزلاق إلى هذا المنحنى الخطير.

مدبولي يوجه بالتشديد على الحملات على الأماكن المخالفة للإجراءات الاحترازية

ووجّه رئيس الوزراء بتشديد الحملات على الأماكن التي تخالف الإجراءات الاحترازية، وتطبيق العقوبات المُقررة في القانون وقرارات رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن، كما وجّه مدبولي بقيام الوزارات المختلفة باتخاذ ما تراه من إجراءات مناسبة وفق ظروف وطبيعة عملها؛ لتخفيف التزاحم في أماكن العمل، وإعطاء الأولوية في ذلك للعاملين من أصحاب الأمراض المُزمنة، على أن يكون لكل وزارة أو جهة حكومية الحرية والمرونة الكاملة لتحديد الأعداد وفق ما تقتضيه ظروف العمل، وبما لا يؤثر على الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفيما يخص تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية بشأن صرف منحة العمالة غير المنتظمة التي تضررت من أزمة جائحة كورونا، أشارت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى أنه تم فتح باب التسجيل على موقع وزارة القوى العاملة، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، الشهر الماضي، لافتة إلى قيام الجهات المعنية بمراجعة موقفهم، واستبعاد الأسماء المكررة، وكذلك من لا تنطبق عليهم الشروط، ومن يحصلون على معاشات ودعم نقدي من الدولة.

وفي هذا الصدد، وجه رئيس الوزراء بحصر العدد النهائي للمستحقين؛ تمهيدا للإعلان خلال الأسبوع المقبل عن موعد الصرف.