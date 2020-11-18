مدبولي: الإعلان عن موعد صرف منحة الـ500 جنيه الأسبوع المقبل

وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بحصر العدد النهائي للمستحقين لصرف منحة العمالة غير المنتظمة المتضررة من أزمة جائحة فيروس كورونا، تمهيدا للإعلان الأسبوع المقبل عن موعد الصرف.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء المنعقد حاليا لمناقشة عدد من القضايا الهامة.

وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنه تم فتح باب التسجيل على موقع وزارة القوى العاملة، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، الشهر الماضي، لافتة إلى قيام الجهات المعنية بمراجعة موقفهم، واستبعاد الأسماء المكررة، وكذلك من لا تنطبق عليهم الشروط، ومن يحصلون على معاشات ودعم نقدي من الدولة.

وفي هذا الصدد، وجه رئيس الوزراء بحصر العدد النهائي للمستحقين؛ تمهيدا للإعلان خلال الأسبوع المقبل عن موعد الصرف.