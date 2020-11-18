خطوات وإجراءات تغيير عداد مياه تالف أو انتهى عمره الافتراضي

كشفت الشركة القابضة لمياة الشرب والصرف الصحي التابعة لوزارة الاسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة عن الإجراءت والخطوات التي يجب على المشترك أن يقوم بها عند طلبه تغيير عداد بدل تالف أو عند انتهاء العمر الافتراضي له.

الخطوات المطلوب تنفيذها لتغيير عداد بدل تالف أوعند انتهاء العمر الافتراضي

- يقدم العميل طلبا لشركة المياه برغبته في استبدال العداد نظرا لانتهاء عمره الافتراضي.

- يسدد العميل قيمة المعاينة.

- يتجه الفني التابع للشركة لإجراء المعاينة والتأكد من انتهاء العمر الافتراضي لعداد المياه.

- تخطر الشركة العميل بسداد قيمة المقايسة واستبدال العداد نقدا.

- إصدار أمر شغل للفني برفع العداد المنتهي وتركيب عداد بدلا منه.

- صرف العداد والمهمات من المخازن.

- يتجه الفنيون للعقار المقصود لإعداد المقايسة الختامية.

- إزالة العداد المنتهي وتركيب آخر بدلا منه.

المستندات المطلوب تقديمها لتغيير عداد بدل تالف اوعند انتهاء العمر الافتراضي

- طلب مقدم من العمل بتغيير العداد نظرا لانتهاء عمره الافتراضي.

- بطاقة الرقم القومي الخاصة بالعميل.

- صورة من آخر فاتورة مسدده.

- رقم الهاتف الأرضي والمحمول الخاص بالعميل.

- البريد الإلكتروني الخاص بالعميل

الإجراءات المطلوبة لتركيب عداد مياه فرعي لعقار به وصلة رئيسية

يتقدم المنتفع بطلب تركيب العداد الفرعي بشركة المياه.

يقوم المنتفع بسداد قيمة رسوم المعاينة.

يتوجه الفني التابع للشركة للعقار المقصود لإجراء المعاينة وإحضار قراءة العداد الرئيسي.

احتساب تكلفة مقايسة لتركيب عداد فرعي وما يخص العميل من مديونية العداد الرئيسي.

إدراج المقايسة والمديونية بخدمة العملاء للسداد.

يقوم المنتفع بسداد قيمة المديونية والتي تتحدد وفق اللائحة التجارية الموحدة.

يتوجه الفني المختص للمخازن لصرف المهمات الخاصة بعملية التركيب.

يتوجه الفنيين لإعداد الممقايسة الختامية.

توقيع العميل للعقد بخدمة العملاء.

يتم تركيب عداد المياه الفرعي لعقار به وصلة رئيسية خلال 10 أيام من تقديم المستندات المطلوبة.