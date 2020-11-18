الصين تعزز التعاون مع دول الحزام والطريق رغم تأثيرات كورونا

شهدت الصين تعاونًا مرنًا مع دول الحزام والطريق وسط مواجهة تأثير وباء "كوفيد-19"، وفقًا لما ذكرته اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في البلاد يوم الثلاثاء.

ووقعت الصين 201 وثيقة تعاون ضمن مبادرة الحزام والطريق مع 138 دولة و31 منظمة دولية، وفقًا لما صرح به منغ وي، المتحدث باسم اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في مؤتمر صحفي.

وقال "منغ"، إنه في الأرباع الثلاثة الأولى من العام الجاري، بلغ إجمالي حجم تجارة الصين مع دول الحزام والطريق حوالي 963.42 مليار دولار أمريكي، وإن استثماراتها المباشرة غير المالية في هذه الدول ارتفعت بنسبة 29.7 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 13.02 مليار دولار أمريكي .

وأضاف منغ أن شبكة خدمات الشحن بالسكك الحديدية بين الصين وأوروبا تطورت بسرعة، حيث تم القيام بإجمالي 10180 رحلة حتى 5 نوفمبر، كما تم تسليم ما يقرب من 8 ملايين طرد من الإمدادات الطبية عبر قطارات الشحن الصينية الأوروبية في العام الحالي.

وقال منغ إن مشروعات الحزام والطريق الرئيسية، بما فيها خط السكك الحديد بين الصين ولاوس، والسكك الحديد بين الصين وتايلاند ، والسكك الحديد فائقة السرعة بين جاكرتا وباندونغ، والسكك الحديد بين المجر وصربيا تحقق تقدما إيجابيا .

وأضاف منغ أنه ومنذ تفشي الوباء، لعبت الصين دورها كأكبر مورد لسلع مكافحة الجائحة في العالم حيث قدمت أكثر من 280 دفعة من مواد استجابة الطوارئ لأكثر من 150 دولة ومنظمة دولية .