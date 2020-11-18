التحفظ على 306 بطاقات تموينية وتحرير 583 مخالفة في حملة بأسيوط

قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إن الأجهزة التنفيذية شنت حملات تموينية على المخابز والأسواق أسفرت عن ضبط 583 مخالفة متنوعة فضلا عن تجميع 306 بطاقات تموينية لدى أصحاب المخابز، بهدف التربح غير المشروع مشددًا على تكثيف الحملات الرقابية وحظر تجميع بطاقات التموين الذكية من قبل المنشأت التموينية، على أن يتم صرف الخبز والسلع التموينية المقررة لكل بطاقة تموينية بمعرفة صاحب البطاقة أو أحد أفرادها المقيدين بها طبقا للتعليمات المنظمة.

وأوضح محمد إسماعيل، وكيل وزارة التموين، في تصريح له، اليوم، أن الحملات المكثفة التي شنتها مديرية التموين على المخابز والأسواق بدائرة المحافظة بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية، أسفرت عن ضبط عدد 306 بطاقات تموينية لدى أصحاب المخابز، خاصة بأسر من مركز منفلوط بغرض تجميعها للتربح غير المشروع فضلا عن ضبط 583 مخالفة تموينية متنوعة.

وأضاف أن الحملات حررت 69 محضرا نقص وزن الخبز، و3 محاضر نقص وزن في الرغيف وتم وقف حصص المخابز المخالفة وتحرير 61 مخالفة إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و5 محاضر تصرف في الرصيد الاستراتيجي و137 مخالفة عدم نظافة أدوات العجن و74 مخالفة عدم الإعلان عن سعر الرغيف ووزنه و27 مخالفة عدم الاحتفاظ بميزان حساس و64 مخالفة عدم وجود سجل تفتيش و92 مخالفة عدم صرف بونات خبز للمواطنين.

ولفت إلى تحرير 23 مخالفة غلق بدون تصريح بالإضافة إلى تحرير محضر إدارة منشأة بدون ترخيص و4 محاضر بيع سجائر بسعر أعلى من السعر المقرر و13 محضرا عدم الإعلان عن الأسعار، مشيرًا إلى استمرار الحملات وتكثيفها علي المخابز البلدية والمحال التموينية بصورة مفاجئة تنفيذا لتوجيهات الدكتور علي مصيلحي وزير التموين واللواء عصام سعد محافظ اسيوط لضمان وصول الدعم لمستحقيه وحماية جمهور المستهليكن من الغش التجاري.

كان محافظ أسيوط أعلن عن تكثيف الحملات التموينية والرقابية بصورة مفاجئة على كافة المنشآت والأسواق واتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المخالفين مع التأكيد على الالتزام بالاجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا كما تم تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقى شكاوى المواطنين وبلاغاتهم والتعامل الفوري معها على مدار 24 ساعة.