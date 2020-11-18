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محمود مسلم

لبنان يلغي احتفالات ذكرى الاستقلال بسبب كورونا

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أ ش أ
03:34 م | الأربعاء 18 نوفمبر 2020
ميشال عون الرئيس اللبنانى

ميشال عون الرئيس اللبنانى

أعلنت رئاسة الجمهورية اللبنانية، إلغاء جميع المناسبات الوطنية المتعلقة بذكرى استقلال البلاد، بسبب الظروف الصحية الراهنة جراء جائحة كورونا، في ظل قرار الإغلاق العام الشامل للبلاد حتى نهاية شهر نوفمبر الجاري، بهدف الحد من تفشي الوباء.

وذكرت الرئاسة اللبنانية، في بيان اليوم الأربعاء، أنه سُيكتفى بتكريم رموز الاستقلال في لبنان عبر وضع أكاليل من الزهر على أضرحة رجالات الاستقلال باسم "الجمهورية اللبنانية"، إذ تم تكليف عدد من أعضاء مجلس النواب وفق برنامج محدد بوضع الأكاليل على تماثيل وأضرحة تلك الشخصيات الراحلة.

وأشارت الرئاسة اللبنانية، إلى أن رئيس الجمهورية ميشال عون، تلقى من نظيره الأمريكي دونالد ترمب، برقية للتهنئة بالذكرى 77 للاستقلال، مؤكدا خلالها قوة العلاقات التي تجمع الشعبين اللبناني والأمريكي.

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