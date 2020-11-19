ذكرى وفاة خيرية أحمد: "لم تحظ بالبطولة المطلقة.. وتوفيت بالسرطان"

فنانة من العيار الثقيل، استطاعت أن تثبت من خلال موهبتها قدرتها على التمثيل، والتنوع بين الأدوار سواء كانت الكوميدية أوالاجتماعية، إنها الفنانة خيرية أحمد، والتي يحل اليوم الذكرى التاسعة لوفاتها، حيث إنها عاشت معاناة طويلة مع مرض السرطان بأواخر حياتها.

قدمت خيرية أحمد على مدار مشوارها الفني ما يقرب من 200 عمل فني، ولكنها لم تحظ بفرصة البطولة المطلقة أسوة بشقيقتها،، حتى رحيلها في 19 نوفمبر من عام 2011 بعد صراع مع المرض.

في الخمسينيات قدمت برنامج "ساعة لقلبك"، ثم انضمت لفرقة "ساعة لقلبك" المسرحية، ثم فرقة "إسماعيل ياسين"، وبدأت مشوارها الفني عندما التحقت بفرقة المسرح الحر، تنقلت بين الفرق المسرحية مثل فرقة أمين الريحاني والفرقة الكوميدية المصرية، وقدمت مسرحيات عديدة من أشهرها "مراتى بنت جن"، و"الرضا السامي"، و"العبيط"، و"ممنوع الستات".

لعبت دور "برقوقة" الخادمة خطيبة الحانوتي، وكانت تتحدث بالطريقة الساذجة نفسها التي اشتهرت بها "مش هتيجي تخطبني يا حبيبي"، كما عملت مع فرق "نجيب الريحاني"، و"أمين الهنيدي"، لتقدم عددًا كبيرًا من الأعمال المسرحية، شاركت في العديد من الأفلام الناجحة، من بينها "الطريق المسدود" و"الفانوس السحري"، و"أميرة حبي أنا"، و"صايع بحر"، و"بحبك وأنا كمان".

قدمت دورها الأشهر في فيلم "عريس مراتي" ولعبت فيه دور الزوجة البلهاء وكانت تنادي فؤاد المهندس بـ"محمود".

في عالم الدراما، كان للفنانة خيرية أحمد، رصيدًا كبيرًا، منها مسلسلات "الحقيقة والسراب، حدائق الشيطان، أين قلبي، عفاريت السيالة، العميل 101، في أيد أمينة، سلطان الغرام، فريسكا، العائلة".

مع شقيقتها سميرة أحمد، قدمت خيرية أحمد، عددًا من الأعمال، منها فيلم "أم العروسة" و"السيرك"، ومسلسل "ماما في القسم".

تزوجت الكاتب الساخر يوسف عوف، وأنجبت منه ابنهما الوحيد كريم، وتوفي زوجها 1999، وهو الأمر الذي سبب لها صدمة كبيرة وتوقفت عن التمثيل لفترة، وهي شقيقة الفنانة سميرة أحمد.